Hoher Schaden bei Brand von Einfamilienhaus

Ein Schaden in Höhe von bis zu einer Millionen Euro ist bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Vaihingen an der Enz entstanden. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache im Dachgeschoss des Hauses aus und breitete sich von dort aus, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig in Sicherheit begeben. Der Brand griff außerdem auf ein angrenzendes Gebäude über. Dessen Bewohner sowie die eines weiteren Hauses wurden von der Feuerwehr evakuiert.

Für die Dauer der Löscharbeiten am Samstag wurde die Bundesstraße 10 gesperrt. Beide Häuser im Landkreis Ludwigsburg sind nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird von der Polizei auf 750.000 bis zu 1.000.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

