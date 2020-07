Hoher Sachschaden nach Unfall in Horgenzell

Horgenzell (sz) - Bei einem Unfall an der Kreuzung Kornstraße und Rathausweg in Horgenzell sind am Mittwoch ein VW Tiguan und ein Fiat Doblo zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden.

Gegen 18.10 Uhr bog die 44-jährige Volkswagenfahrerin, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, vom Rathausweg nach links in die Kornstraße ab. Dabei übersah sie den von links aus Richtung Kreisverkehr kommenden Fiat. Eine Kollision war nicht mehr zu verhindern. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 8 000 Euro. Den Schaden am Fiat schätzen die Unfallermittler auf etwa 7 000 Euro. Verletzt wurde niemand.