Der sV Hohentengen ist fürs erste alle Siegen los. Bei der SG Altheim siegte die Göge-Elf dank zweier Doppelschläge von Beckert (11./18.) und Sommer (73./90.) mit 4:2. Ebenweiler unterlag dagegen in Bad Schussenried und muss wieder bangen, profitierte aber davon, dass Scheklingen/Hausen in Rottenacker unterlag.

SG Altheim - SV Hohentengen 2:4 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Fabian Beckert (11./18.), 1:2 Kai Engelhardt (66.), 2:2 Dominic Stoll (68.), 2:3, 2:4 Manuel Sommer (73., 90.). - Die SG Altheim bot in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung und Hohentengen lag verdient zur Pause in Führung. Der erste Warnschuss kam schon in der 5. Minute, als die Gäste die Querlatte trafen. Die Gefährlichkeit von Mittelstürmer Fabian Beckert realisierten die Gastgeber erst, als sie bereits mit 0:2 in Rückstand lagen. SG-Trainer Joachim Oliveira versuchte kurz nach Seitenwechsel sein Glück mit einem Doppelwechsel. Innerhalb von zwei Minuten (66./68.) hatte Altheim den Gleichstand hergestellt. Die Einheimischen machten nun Druck, doch in der 73. Minute kam ein erneuter Rückschlag. Nach einem Eckball erzielte Manuel Sommer das 2:3 (73.). Nach einem Altheimer Ballverlust im Mittelfeld konnten die Gäste noch - wieder durch Sommer - auf 2:4 erhöhen (90.). (ai)

FV Bad Schussenried - SV Ebenweiler 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Marcel Liebhardt (7.), 2:0 Jonas Gölz (68.), 3:0 Jan Dehmel (78.). - Z.: 50. - Das Spiel musste noch am Nachmittag des Spieltags um eine halbe Stunde nach vorne verlegt werden. „Eigentlich wollten wir auf dem Nebenplatz spielen, das ging aber nicht, da der Rasen noch nicht richtig angewachsen ist. Deshalb mussten wir ins Stadion ausweichen“, sagte Schussenrieds Abteilungsleiter Stefan Buck nach der Partie. Seine Mannschaft bestimmte über weite Strecken die Partie und kam zu einem letztendlich ungefährdeten Sieg. „Wir hatten noch einige gute Konterchancen, haben diese aber ungenutzt gelassen“, sagte Buck weiter. (mac)

Außerdem: TSG Rottenacker - FV Schelklingen-H. 5:2 (1:0). - Tore: 1:0 Franzesco d’Allesio (25.), 2:0 Philipp Brunner (53.), 3:0 Simon Striebel (56./FE), 3:1 Luca Schleiblinger (67.), 3:2 Julian Leicht (68.), 4:2 Jochen Leichtle (75.), 5:2 Daniel Meier (77.).