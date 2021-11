Hohe Rauchwolke: Feuerwehr löscht Containerbrand

Auf dem Gelände eines Industriegebiets in der Straße „Am Stadtgraben“ hat die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag einen Brand in einem Container gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Wie die Feuerwehr Markdorf schreibt, konnten die Einsatzkräfte das Feuer über den Parkplatz an der Stadthalle löschen. Die Bussenstraße musste hierfür während des Einsatzes im unteren Teil gesperrt werden.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte den brennenden Restmüllcontainer mit einem C-Rohr ab, ein mögliches Übergreifen auf das Gebäude konnte so verhindert werden. Ein Entsorgungsunternehmen kam vor Ort und entleerte den Container auf den Parkplatz, damit Glutnester weiter gelöscht und der Abfall benetzt werden konnte.

Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit anfangs 5 Fahrzeugen, da von einer möglichen Ausbreitung des Brandes ausgegangen werden musste.

Ebenfalls vor Ort war der Regelrettungsdienst und die Schnelleinsatzgruppe des DRK.