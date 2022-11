Hohe DAN-Prüfungen im Karate

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. November fand in Lindau ein Selbstverteidigungslehrgang mit dem TSV-Lindau und dem Karate-Dojo-Friedrichshafen statt. Im Anschluss an diesen Lehrgang stellten sich sechs Karatekas aus Friedrichshafen einer DAN-Prüfung.

Zum 1. DAN Alexandra Judt und Jan Falke, zum 3. DAN Ralph Sabattini und Christoph Waitz sowie zum 5. DAN Albert Mayer und Pascal Helvy. Nach mehreren Stunden, in denen die Karatekas ihr Können zeigten, was die Prüfungsordnung verlangt und noch darüber hinaus, waren alle Karatekas froh, als die Prüfung fertig war und die Anspannung in Erleichterung umschlug. Abgeprüft wurde die Grundschule, die Kata (festgelegte Form) sowie Bunkai (Technikerklärung von der gezeigten Kata mit einem Partner). Außerdem wurde noch Kumite (freier Kampf) sowie die Selbstverteidigung und der Trainingsaufbau geprüft.

Unter den wachsamen Augen der Prüfer Manfred Zink (7. DAN Karate / 9. DAN Kyusho-Jitsu) und Jürgen Kestner (7. DAN Karate / 5. DAN Kyusho-Jitsu) gerieten die Karatekas ganz schön ins Schwitzen. Alle Prüflinge bestanden die Prüfung mit guter bis sehr guter Leistung.

Das Karate-Dojo-Friedrichshafen gratuliert allen zu ihrer bestandenen Prüfung.