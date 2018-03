Hofherrnweiler holt den Pokal persönlich ab

Es war das deutsche Fußball-Highlight schlechthin. Borussia Dortmund trat im Finale der Champions League gegen den FC Bayern München an. Mit dem 2:1-Erfolg der Münchner setzten sich die Bayern Europas Fußball-Krone auf. Mit dabei, live vor Ort, waren auch Mitglieder des Bayern-Fanclubs Hofherrnweiler um ihren Vorsitzenden Achim Pfeifer. Rund 100 Ticketanfragen gab es. In Unkenntnis der zu erwartenden Anzahl konnte den interessierten Fanclubmitgliedern zunächst keine Zusage erteilt werden, weshalb sich einige nach Erhalt der Karten dann doch wesentlich höheren Preisvorstellungen für Hotel und Flug beugen mussten.

Von Stuttgart über Paris

Von Stuttgart über Paris ging es nach London-Heathrow, wo Pfeifer & Co. im Sheraton-Hotel eincheckten. Zeit bis zum Anpfiff: neun Stunden. „Aufgrund der Weitläufigkeit der Stadt war es nicht möglich, sich mit den in London befindlichen Mitgliedern unseres Fanclubs Hofherrnweiler zu treffen“, berichtet Pfeifer. Die Stadt war fest in schwarz-gelber Hand. Viele Dortmunder hatten sich auch ohne Eintrittskarte auf den Weg gemacht. „Mir würde dies nicht in den Sinn kommen, jedoch ist es eine Mentalitätsfrage, die viele Dortmunder als selbstverständlich empfinden“, so Pfeifer zur numerischen Bayern-Unterzahl.

Vor dem Stadion waren selbst Stunden vor der Partie zehntausende Münchner und Dortmunder Fans vor Ort und stimmten sich einträchtig auf das Finale ein, da eine polizeiliche Fantrennung, wie sonst üblich bei solchen Großveranstaltungen, nicht stattfand. „Von Aggressionen habe ich nichts mitbekommen, so dass ich den Eindruck hatte, dass sich die deutschen Fans in England gut präsentiert hatten“, so Pfeifers Einschätzung. Mit der Eröffnungsfeier, bei der sich rot-weiße und schwarz-gelbe Heerscharen mit Schwertern duellierten, zeigte sich Pfeifer dagegen nicht einverstanden. „Das war völlig deplatziert, obwohl es optisch schön war. Inhaltlich ist dies in Zeiten zunehmend thematisierter Gewaltbereitschaft in Fußballstadien in dieser Form allerdings nicht zu verstehen. Krieg als Vorbereitung auf ein Fußballspiel? Ich bin fassungslos. Lieber englischer Fußballverband, liebe UEFA, Thema verfehlt“, findet der Fanclub-Vorsitzende deutliche Worte.

Pfeifer nervös

Beim Spiel selbst wurde der Bayern-Fan von Minute zu Minute nervöser. Anfangs siegessicher, musste er sehen, dass die Dortmunder zu Beginn die bessere Mannschaft waren. „Die Dortmunder spielten so, wie ich es von meiner Mannschaft erwartet hatte“, analysiert der Fachmann Pfeifer. Nach dem 1:1 durch Dortmunds Ilkay Gündogan, der die Führung von Mario Mandzukic ausglich, schossen Pfeifer unliebsame Gedanken in den Kopf: „Mir war nun klar, dass wir das Finale nicht gewinnen werden. Die Finalspiele in Barcelona 1999, Mailand 2001, Madrid 2010 und München 2012, die ich allesamt im Stadion verfolgt hatte, liefen wie ein Film in mir ab, und insbesondere Barcelona 1999 und München 2012 ließen keinerlei Hoffnung mehr aufkommen.“

Die Verzweiflung milderte sich spätestens, als Arjen Robben kurz vor dem Ende der Partie den 2:1-Siegtreffer erzielte. „Ich glaubte trotz der Restspielzeit von nur noch vier Minuten immer noch nicht dran. Nach dem Abpfiff brachen dann alle Dämme bei uns“, sagt Pfeifer.

Des einen Freud war folgerichtig des anderen Leid: Die schwarz-gelbe Anhängerschaft verließ das Stadion fast schon fluchtartig, während die Bayern und deren Fans noch lange feiern sollten. „Wir haben das Stadion erst nach Mitternacht verlassen, Dortmunder haben wir nicht mehr gesehen. In einem Pub in Wembley, der fest in Münchner Hand war, feierten wir dann noch einige Stunden, bevor wir am Sonntagmorgen den Rückflug antraten“, berichtet Pfeifer. Viel Zeit zum Verdauen bleibt den Bayernfans jedoch nicht: Bereits am kommenden Wochenende steht der FCB im Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart. Hier kann der FCB das „Triple“ perfekt machen.