Hoffnungsträger Messi: „Spüre den Druck nicht“

Barcelona (dpa) - Alle WM-Hoffnungen seines Heimatlandes ruhen auf Lionel Messi, doch der Weltfußballer bleibt ganz gelassen. „Ich spüre den Druck nicht“, sagte der Argentinier .

Unter Coach Diego Maradona zu spielen, sei etwas „sehr besonderes“, so Messi weiter in einem veröffentlichten Interview der amerikanischen Nachrichtenagentur AP. Der 22-Jährige glaubt indes nicht, was Maradona hofft: Dass er den Star und Garanten des bislang letzten Titels der Südamerikaner 1986 in den Schatten stellt. „Das ist unmöglich“, sagte Messi.

1978 im eigenen Land, 1986 in Mexiko - 2010 in Südafrika? Messi ist bereit. „Kein Zweifel: Die WM zu gewinnen wäre unvergesslich für das Land, für mich und für jeden“, sagte er. Im Vereinsfußball habe er schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gebe. „Und nun möchte ich das Gleiche mit Argentinien schaffen“, sagte der Profi, der mit dem FC Barcelona im vergangenen Jahr die komplette Titelsammlung abgeräumt hatte und in der vergangenen Saison die nationale Meisterschaft erneut gewann.

Einziger Haken: Im Dress der „Albiceleste“ konnte Messi bislang seine Leistung eher selten abrufen. Nachdem er vor vier Jahren bei der WM in Deutschland mit gerade mal 18 Jahren nur ein Dasein als Ersatzspieler fristete, entwickelte er sich bei Barcelona in den vergangenen Jahren zum besten Spieler der Welt. Nur unter Maradona kam Messi, der beim 5:0-Kantersieg gegen Kanada in Buenos Aires wegen einer leichten Adduktorenblessur geschont wurde, noch nicht recht zum Krachen. „Die Kritik daran, wie ich spiele, verletzt mich nicht“, sagte Messi. „Wenn es um meine Leistung geht, bin ich mein erster Kritiker.“

Er werde seine Spielweise in der Nationalmannschaft nicht umstellen, sagte Messi. Er hoffe, in der Auswahl die Leistung wie bei Barcelona zeigen zu können. Messi könnte in der offensiv brillant besetzten argentinischen Mannschaft die Rolle hinter einem Sturmduo einnehmen. Bei Barcelona agiert Messi meist mit seinem starken linken Fuß von der rechten Seite aus. Und schoss dabei allein in der vergangenen Meisterschaft 34 Tore.

Bayern-Trainer Louis van Gaal attestierte den Argentiniern derweil in seinem Saisonrückblick in der „Bild“-Zeitung „vielleicht die beste Mannschaft, aber ich denke, dass ein Trainer eben auch wichtig ist...“. Gleichwohl Maradona auch in der Heimat alles andere als unumstritten ist, sorgten vor allem das 1:0 im März in München gegen Deutschland und jüngst der Sieg über Kanada für Ruhe um den mittlerweile bärtigen Coach. Zusammen mit seinem Team wird Maradona am 28. Mai Richtung Südafrika abheben, um sich weiter auf die Spiele in der Gruppe B gegen Nigeria, Südkorea und Ex-Europameister Griechenland einzustimmen.