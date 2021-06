Hofanlage Milz in Retterschen öffnet dienstags

Kressbronn (sz) - Die Entwicklung der Inzidenzzahlen ermöglicht auch dem Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz vorsichtige Öffnungsschritte für das Anwesen in Kressbronn-Retterschen. Ab Anfang Juli können Interessierte dieses Kulturdenkmal und wertvolle Zeugnis bäuerlicher Kultur am Bodensee wieder in Augenschein nehmen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Im Juli und August ist die Anlage jeden Dienstag von 17 bis 19 Uhr für Besichtigungen geöffnet (erstmals 6.7.). Es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro, für Kinder einen Euro(nur Barzahlung).

Für zwei Stunden öffnen sich Türen und Tore des Hofes für Einsichten in bewahrte Zeit. Die außergewöhnlich authentisch erhaltenen Gebäude und Räume zeugen eindrucksvoll von der Entwicklung der bäuerlichen Kultur, der Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Hinweistafeln liefern Hintergrundinformationen zur Geschichte des Hofes und seiner Bewohner, über Alter, Architektur und Nutzung der verschiedenen Gebäude oder die erfolgten Erhaltungsmaßnahmen.