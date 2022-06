Hörenhauser Sommerfest mit tollen Konzerten

Der Wettergott meinte es mal wieder gut mit den Sießenern und lieferte Bilderbuchwetter. Die angenehme, fröhliche Festatmosphäre im schönen Festgarten – das „Sießener Fest“ des Musik- und Fördervereins Blasmusik Jugend Hörenhausen wurde zu einem geselligen Treffen für viele aus der ganzen Region.

„Bei gutem Wetter ist es in der Natur einfach herrlich zu festen und die Gäste fühlen sich dabei gut“, war Vorsitzender Wolfgang Thanner vom „wunderbaren Ambiente und der tollen Stimmung“ im runderneuerten Festplatz ganz angetan. „Wir sind mit dem Ablauf und Verlauf des Sommerfestes 2022 mehr als zufrieden“, so der Vorsitzende mit seinem Kassier Gerald Henle und der Vorsitzenden des Fördervereins, Ramona Segmehl, in einem ersten Resümee.

Die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer hatten ein stressiges Wochenende, galt es doch, den zahlreichen Festgästen optimale Festbedingungen zu bieten. „Unsere Leute haben wieder super mitgemacht, das macht echt Freude“, so ein auch in dieser Hinsicht zufriedener und dankbarer Vorsitzender Thanner.

Das Festprogramm wurde in diesem Jahr ein wenig verändert und so bevölkerte schon am Mittwochabend ein bunt gemischtes junges Publikum bei der „Summer meets Party“ den Festgarten und amüsierte sich an der Bar und bei angesagten Hits und Partymusik. Auch Shuttlebusse hatten die jungen Gäste zur Party gebracht.

So viele Besucher wie selten vergnügten sich am Donnerstag bei der geselligen „Hockete“ im Festgarten. Auf der Bühne sorgte der Musikverein Kirchen für musikalische Unterhaltung.

Gutes Wetter lud auch am Samstagabend zahlreiches Publikum zum „Sommernachtsfest“ in den romantisch beleuchteten Festgarten ein, der bei einem Festgottesdienst mit Einweihung der neuen Festbühne durch Ortspfarrer Martin Ziellenbach und einer kurzen Feierstunde zum 90 – jährigen Vereinsjubiläum des Musikvereins Hörenhausen seine besondere Note bekam.

Einen wahren Besucheransturm erlebte der schöne Festgarten auch am Festsonntag beim Frühschoppen und Mittagessen mit dem Musikverein Wain, der die Gäste mit abwechslungsreicher, guter Blasmusik unterhielt. Die Jungmusikerinnen und Jungmusiker des Musikvereins luden die Kinder zu einer Spielstrasse und zum Kinderschminken ein. Vereinsvorsitzender Thanner verstand es in seiner launigen Art, bei der Maibaumversteigerung des Hörenhauser Maiens 2022 einen stolzen Betrag für die Jugendkasse des Musikvereins zu erlangen. Jan Thanner aus Hörenhausen ist der neue „stolze“ Besitzer des Maibaums.

Bei der Bulldog-Rallye, einem Traktoren-Geschicklichkeitsfahren, hatten sowohl Akteure wie auch Zuschauer, ihren Spaß. Das Ergebnis: Sieger Daniel Straub mit 100 Punkten von möglichen 100 Punkten, das gab es noch nie. Auf dem zweiten Platz rangierte Rolf Haid mit 85 Punkten, gefolgt auf Platz drei von Erwin Krupka mit 83 Punkten und Julia Blank mit 74 Punkten.

Für einen „schönen musikalischen Ausklang“ sorgten am Abend „Helmut`s Musikanten“ mit böhmisch- mährischer Blasmusik, wofür sie viel Beifall erhielten. Den eigentlichen Zweck eines Festes, die Begegnungen der Menschen zu ermöglichen, sowie frohe Laune und gute Stimmung unter der Bevölkerung zu verbreiten und die Alltagssorgen ein wenig zu vertreiben, hat das diesjährige „Hörenhauser Sommerfest“ gerade auch nach der Pandemie-Pause bestens erfüllt.