Höhepunkt war die Audienz beim Papst

In den Herbstferien waren Pilgerinnen und Pilger aus der SE Konzenberg in der ewigen Stadt in Rom. Michael Pfeiffer und Pastoralreferent Alexander Krause haben die Fahrt bereits zum vierten Mal gemeinsam durchgeführt.

"Es ist einfach erstaunlich, wie Rom die Menschen fasziniert. Wenn der Wunsch dorthin zu gehen, weiterhin so groß ist, dann fahren wir auch noch 20 Mal da hin." So Krause in seinem Statement. Auf dem Hinweg wurde die erste Nacht in der Nähe von Pisa verbracht. In Pisa gab es eine äußerst interessante Führung durch die Stadt und ihre Geschichte und natürlich wurde der Piazza dei Miracoli (Platz der Wunder) mit der größten Taufkirche der Welt, dem Dom und dem weltberühmten, schiefen (Glocken-)Turm genauestens inspiziert und fotografiert. In Rom selbst wurden unzählige Kirchen und Baudenkmäler besucht und erklärt. Spirituelle Höhepunkte waren die Papstaudienz in der Halle und am Samstag der Gottesdienst in der einzigen unterirdischen Basilika in Rom in der Domitilla-Katakombe.