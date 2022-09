Höhepunkt 2021: Die Verleihung der Zelterplakette

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Jahr 2021 war für die Chorgemeinschaft Frohsinn Rot das 100. Jahr ihres Bestehens.

Vorsitzender Martin Schmid zeigte ein Jubiläumsjahr auf, das vor allem durch Corona-Einschränkungen gezeichnet war. Die geplanten Veranstaltungen sowie die Chorproben mussten ausfallen. Lediglich eine gemeinsame Probe fand am 30. Oktober, genau 100 Jahre nach Vereinsgründung, statt. Zehn kirchliche Veranstaltungen mit kleiner Chorbesetzung konnten mitgestaltet werden.

Einen Höhepunkt habe es doch noch gegeben: Im Auftrag des Bundespräsidenten verlieh Landrat Dr. Heiko Schmid dem Verein am 16. Dezember die Zelter-Plakette.

Präzisiert wurden die Ausführungen des Vorsitzenden durch Schriftführer Lothar Miller, der zudem von insgesamt sechs Vorstandschafts- und Ausschusssitzungen berichtete.

Kassier Ernst Russ konnte einen positiven Kassenbericht vorlegen, dank erhaltener Corona-Zuschüsse.

Chorleiter Ferdinand Thanner bedauerte, dass keine Probenarbeit möglich gewesen sei. Wenigstens sei der Verein mit den Auftritten eines Doppelquartetts sichtbar geblieben. Sein Ziel sei jetzt aber, die Gemeinschaft wieder aufzubauen, und er zeigte er sich angetan vom erfreulichen Start der Probenarbeit nach der Sommerpause 2022.

Pfarrer Stefan Ziellenbach hatte sich bereit erklärt, die Entlastung der Vorstandschaft zu leiten. Nach einem kurzen Grußwort sagte er dem Chor ein herzliches Vergelts Gott.

Die Kontinuität der Vereinsarbeit wurde durch die Wahlen unterstrichen: Die bisherigen Amtsinhaber erklärten sich zur weiteren Mitarbeit bereit: Vorsitzender Martin Schmid, Stellvertreterin Karola Russ, Schriftführer Lothar Miller, Kassierer Ernst Russ. Bei den insgesamt neun Beiratsmitgliedern kam Waltraud Wieland hinzu für den ausscheidenden Benjamin Liebisch.

Vorstand Martin Schmid ehrte Sängerin Claudia Kutz für 20 Jahre. Für die Geehrte sei der Verein nicht nur Chorgesang, sondern sie sei auch zehn Jahre Kassiererin gewesen und nun seit acht Jahren im Beirat aktiv. Schmid überreichte eine Urkunde sowie die Bronzene Ehrennadel des Oberschwäbischen Chorverbands.

Angekündigt wurde von Martin Schmid zum Schluss, dass das jährliche Adventskonzert am 18. Dezember fest eingeplant sei. Schmid schloss mit einem Fazit der beiden vergangenen Jahren: „Es war in dieser Zeit schon fast ein Privileg, singen zu dürfen. Ich hoffe, dass wir unseren Chor und das Singen um so mehr schätzen lernen.“