Höhenweg von St. Christina nach Fidazhofen wird zur Fahrradstraße

Der Höhenweg von St. Christina nach Fidazhofen wird eine Fahrradstraße. Radfahrer sind auf der Strecke bevorrechtigt. Es dürfen aber weiterhin Autos dort fahren. Sie müssen allerdings auf Radfahrer besondere Rücksicht nehmen. Für alle Verkehrsteilnehmer gilt maximal Tempo 30. Eine Beschilderung wurde entsprechend angebracht. In den nächsten Tagen erfolgt auch noch eine Markierung auf der Fahrbahn. Unverändert bleibt die Sperrung der Strecke für Autos an Samstagen und an Sonntagen. Insbesondere am Wochenende ist der Weg bei Spaziergängern sehr beliebt.

Nachdem die Stadt Ravensburg bereits neue Fahrradstraßen am Bahnhof und zum Flappachbad eingerichtet hat, ist dies nun eine weitere Strecke, auf der Radfahrer bevorzugt fahren können. Im Rahmen der Klimaschutzmaßnahmen hat sich der Gemeinderat für eine Stärkung des Radverkehrs ausgesprochen.