Högel kritisiert „Gängelung“

Christoph Högel, AfD-Landtagskandidat für den Wahlkreis Bodensee, kritisiert in einer Pressemitteilung das Verhalten der grün-schwarzen Landesregierung. „Nachdem die Ausgangssperre in Baden-Württemberg gerade erst von einem Gericht für unwirksam erklärt worden war, verkündet die Landesregierung nun den Fortbestand dieser wirkungslosen Gängelung für die meisten Landkreise“, sagt Högel. Der Inzidenz-Grenzwert für kreisweite Ausgangssperren liege nämlich nicht etwa bei 100, sondern bei 50 von 100 000 Einwohnern, schreibt er. Zu einer Zeit, in der Restaurants, Bars, Hotels und sämtliche Freizeiteinrichtungen sowieso geschlossen seien und darüber hinaus auch für den Privatbereich harte Kontaktbeschränkungen existierten, sei eine Ausgangssperre ohnehin so gut wie wirkungslos.

Laut Högel haben sich die Eigenschaften des Virus auch durch die etwaige Mutation nicht so signifikant verändert, dass die Bekämpfung nicht mehr gelingt. Er fordert daher: „Wir müssen mit strengen Hygiene- und Abstandsregeln endlich Schulen und den Einzelhandel wieder öffnen!“