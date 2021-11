Über 200 - RKI meldet höchste Inzidenz seit Pandemiebeginn

Die Zahl der Menschen, die sich innerhalb der letzten sieben Tage mit dem Coronavirus infiziert haben, hat in Deutschland einen neuen Höchstwert erreicht. Stand Montagmorgen meldet das Robert Koch-Institut die Zahl der bestätigten Fälle pro 100 000 Einwohner und Woche am mit 201,1 an. Der bisherige Rekordwert wurde auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle am 22.12.2020 mit 197,6 erreicht.

Am Vortag hatte die Inzidenz bei 191,5 gelegen, vor einer Woche bei 154,8 (Vormonat: 63,8) Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 15 513 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.15 Uhr wiedergeben. Am Freitag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 37 120 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Vor genau einer Woche hatte der Wert bei 9658 Ansteckungen gelegen.

Es ist wichtig zu beachten, dass anders als vor einem Jahr mittlerweile viele Menschen geimpft sind, insbesondere unter den besonders gefährdeten Hochbetagten ist die Quote hoch. Experten gehen deshalb davon aus, dass das Gesundheitssystem jetzt mehr Neuinfektionen aushalten kann als vor den Impfungen, da diese sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützen.

Die Lage in der Region

Für Baden-Württemberg weist das RKI-Dashboard derzeit eine Inzidenz von 235,1 aus. Rund um den durchschnittlichen Landeswert bewegen sich nur drei Landkreise in der Region: Für den Landkreis Tuttlingen wird aktuelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 223,0 angegeben, im Ostalbkreis liegt der Wert bei 242,8 und in Ulm beträgt der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner 262,6.

Einzig Ravensburg rangiert bei den Landkreisen der Region noch unter einem Wert von 300. Dort beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz momentan 290,7. Im Alb-Donau-Kreis (302,2), dem Bodenseekreis (312,5), im Landkreis Lindau (327,7) sowie im Landkreis Sigmaringen (349,8) liegt der Wert bereits über der 300er Marke.

Am stärksten betroffen ist momentan der Landkreis Biberach. Dort meldet das RKI derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 444,5. Über zweihundert Punkte mehr im Landesschnitt und deutlich an der Spitze in der Region.

Alarmstufe in Baden-Württemberg in Sicht

Lange galt die Sieben-Tage-Inzidenz als ausschlaggebender Wert, um Beschränkungen und Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu beschließen oder zu lockern. Baden-Württemberg hat sich von diesem Modell Mitte September verabschiedet, nicht zuletzt aus dem Grund, dass der Impffortschritt im Südwesten weiter vorangeschritten ist.

Seither gilt für Regelungen der sogenannte Hospitalisierungsindex im Südwesten. Diese Zahl will zeigen, wieviele Patienten in den letzten sieben Tagen aufgrund einer Corona-Infektion in die Krankenhäuser eingeliefert wurden. Außerdem beruft sich das Land bei den Regelungen auf die Zahl der COVID19-Patienten auf Intensivstationen. Um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, gelten verschiedene Grenzwerte für die jeweiligen Stufen im Land. Aktuell befindet sich Baden-Württemberg in der Warnstufe, die zweite von Dreien. Sollte die Anzahl der Intensivpatienten mit COVID19 weiter steigen und die Schwelle von 390 überschreiten, drohen weitere Einschränkungen vor allem für nicht Geimpfte Personen im Land.

Auch bundesweit blickt man mit Sorge auf die Zahl der Intensivpatienten. Mediziner befürchten eine Verdopplung. Schon jetzt müssten mit knapp 2500 Fällen genauso viele Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen versorgt werden wie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr bei der zweiten Corona-Welle, sagte Christian Karagiannidis, wissenschaftlicher Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi).

In den kommenden Wochen werde sich die Zahl voraussichtlich fast verdoppeln, wenn die Neuinfektionen weiter so steigen wie bisher. „Bei einer Inzidenz von 300 erwarten wir bundesweit etwa 4500 Covid-Patienten mit großen regionalen Unterschieden“, warnte Karagiannidis. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen rasant gestiegen, am Sonntag lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner bei knapp unter 200.

Schulstart nach den Herbstferien

In Bayern und Baden-Württemberg startet nach den Herbstferien zudem heute wieder der Unterricht in den Schulen. Vor den Ferien haben viele Bundesländer, darunter Bayern und Baden-Württemberg, die Maskenpflicht im Unterricht für Schülerinnen und Schüler aufgehoben. Bereits letzte Woche ruderte der Freistaat zurück und beschloss im Landtag, dass für Grundschüler eine Maskenpflicht in der ersten Woche nach den Ferien gilt. Für alle weiterführenden Schulen ist für die nächsten 14 Tage eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung erlassen worden. Auch im öffentlichen Bereich wurden die Maßnahmen verschärft: Seit Sonntag gilt in Bayern wieder eine FFP2-Maske als Standard.

Die Stimmen nach einer Maskenpflicht in der Schule wurden auch im Südwesten vergangene Woche lauter. Eine Entscheidung darüber blieb aber aus. Für Schülerinnen und Schüler im Land gilt aktuell keine Pflicht zum Tragen einer Maske am Platz und in den Pausen auf dem Hof. Auf dem Weg durchs Schulgebäude muss aber eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Ampel-Parteien beraten über geändertes Infektionsschutzgesetz

SPD, Grüne und FDP wollen heute eine rechtliche Grundlage für die weitere Bekämpfung der Corona-Pandemie präsentieren. „Am Montag werden wir dem Parlament einen Gesetzentwurf zur angemessenen und entschlossenen Bekämpfung von Corona vorlegen“, sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese der „Welt“.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte am Abend in der ARD-Sendung „Anne Will“: „Das sagen wir morgen im Parlament natürlich und den Fraktionen als erstes“. Der Bundestag will am Donnerstag in erster Lesung über ein neues Infektionsschutzgesetz beraten.

Am 25. November läuft der Sonderstatus der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aus. Göring-Eckardt lehnte eine Verlängerung ab und betonte, notwendig sei eine Lösung, die ausreichend und auch angesichts einer Mehrheit geimpfter Menschen in Deutschland auch rechtssicher sei.

Aus Fraktionskreisen hatte es am Wochenende geheißen, die drei möglichen Koalitionspartner wollten unter anderem neue Regelungen zum Testangebot festschreiben. Auf eine bundesweite 2G-Regel wollen die Ampel-Parteien verzichten. Wie die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtete, erwägen SPD, Grüne und FDP unter anderem eine tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher in Pflegeheimen — unabhängig davon, ob diese geimpft oder genesen sind.

Vertreter von Grünen und FDP plädierten zugleich dafür, Corona-Bürgertests im Winterhalbjahr wieder kostenfrei anzubieten. „Die Abschaffung der kostenlosen Bürgertests war ein Fehler“, sagte FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). Die Wiedereinführung wäre ein Beitrag, um Infektionsketten schneller zu unterbrechen, sagte er. Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen, sprach sich in der „Welt“ ebenfalls für die Rückkehr zu Gratistests aus, mahnte aber Verbesserungen an: „Testergebnisse müssen bei Rückkehr zu kostenlosen Bürgertests verbindlich per QR-Code einlesbar und beispielsweise von Veranstaltern beziehungsweise Gastronomen wie in unseren Nachbarländern ausschließlich digital kontrolliert werden.“