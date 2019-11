Hochzeitsmesse feiert 10-jähriges Jubiläum

Im neuen Kleid und traumhaftem Ambiente öffnet am 16. November die 10. Hochzeitsmesse im Messequartier in Dornbirn ihre Tore. Alle, die „Liebe“ groß schreiben, finden auf der Hochzeitsmesse „Ach du Liebe Zeit“ Inspiration, die neuesten Wedding-Trends und die richtigen Partner für den perfekten Tag, schreibt die Messegesellschaft in einer Ankündigung.

Am 16. und 17. November drehe sich bei der Messe Dornbirn alles um die Liebe. In einzigartigem Ambiente der Mohren Halle 13 und in diesem Jahr neu, der Halle 12, finden Hochzeitsfreudige alles für die Festlichkeiten rund um die Trauung und den großen Tag. Auf die interessierten Besucher warten Anbieter von Braut- und Festtagsmode, Oldtimer-Services, Location-Anbieter, Juweliere, Tanzschulen, Dekorationsprofis, Caterer bis hin zu Fotografen und noch viele mehr.

Zum zehnjährigen Jubiläum erstrahlt die Hochzeitsmesse mit neuem Namen und in neuem Gewand. Neu in der Halle 12 verwöhnen exklusive Food Trucks und Caterer die Besucher. Täglich fünf Live-Bands und eine Cocktailbar runden den Genuss ab. „Macht heiraten glücklich?“, „Was kostet mich die Hochzeitspapeterie?“ oder „Kann ich einen Blumenkranz auch selbst machen?“ solche und viele andere Fragen werden bei den Podiumstalks und Workshops beantwortet. Ein Highlight erwartet alle Hochzeitsbegeisterte bei der spektakulären Modeschau sowie erstmalig in diesem Jahr der Gentleman’s Corner.