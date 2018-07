Hochwasserlage angespannt - Sickerstellen bekämpft

Lüneburg (dpa) - Die Hochwasser-Helfer in Bleckede im Kreis Lüneburg haben in der Nacht Sickerstellen in einem Deich behoben. Im Bereich Alt Wendischthun war am Abend ein Teil der Böschung abgerutscht. Sie wurde gesichert, wie Harald Fichtner von der Einsatzleitung der Nachrichtenagentur dpa sagte. Drahtgitter, Planen und Sandsäcke sollen den Deich festigen. Im Ortsteil Alt Garge schützen nur zwei provisorische Sanddeiche rund 60 Häuser vor Wassermassen. Das Elbe-Hochwasser hatte am Wochenende an vielen Orten in Niedersachsen die Rekordflut von 2006 übertroffen.