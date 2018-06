Hochwasser ist Anlass für Spende

2000 Euro von der Pumpenfabrik, 1000 Euro vom Lions-Club Wangen-Isny: Der THW-Förderverein hat sich am Montag bei seiner Hauptversammlung nicht nur mit Regularien beschäftigt. Die Spende der Pumpenfabrik soll Anschubfinanzierung für eine neue Pumpe werden.

Während drei von vier Vorstandsmitglieder (Tobias Fischer, Markus Schormair, Petra Dohe) in ihren Ämtern bestätigt wurden, übernimmt mit Christian Pilous, ein neues Vorstandsmitglied, das Amt des Schriftführers. „Sechs aus zehn“ hieß es später bei den Wahlen zum Beirat. Ihm werden künftig Torsten Baumann, Marco Steinmaier, Timo Mösle, Stefanie Geier, Fabian Frick und Florian Martin angehören. Mit der Ausstattung eines Fahrzeugs, der Reparatur eines Hängers, dem Anlegen eines Grillplatzes und einer neuen Schließanlage stehen gleich mehrere Projekte auf dem Plan.

„Das Fast-Hochwasser in Wangen und das Hochwasser an Elbe, Neiße und Oder hat uns inspiriert und ist Anlass unserer Spende aus dem Sozialfonds und damit von der Belegschaft“, sagte Peter Nemeth, Betriebsratsvorsitzender der Pumpenfabrik Wangen. German Umhau überbrachte seine Spende nicht zuletzt wegen der engen Zusammenarbeit des Lions-Clubs und des THW in Sachen Arge nab: „Ohne THW, DLRG und Bauhof ginge gar nichts. Die technische Hilfe ist für uns unverzichtbar.“

THW-Ortsbeauftragter Sascha Laue versprach, die Spende zweckgebunden einzusetzen: „Wir wollen uns dafür eine 4000 Euro teure Pumpe anschaffen.“ Finanziert werden soll in diesem Jahr auch eine elektronische Schließanlage, die ebenfalls rund 4000 Euro kosten wird. Mehrheitlich wurde ihre Installation beschlossen und damit dem Konflikt Rechnung getragen, dass möglichst viele THWler einen Schlüssel erhalten, andererseits aber der Verlust eines Schlüssels hohe Kosten zur Folge hat. Laue: „Wir sehen in der neuen Anlage einen langfristigen Nutzen.“

Finanziell hat der Förderverein des THW Wangen gut gewirtschaftet. Von knapp 4300 Euro Überschuss im abgelaufenen Vereinsjahr konnte Schatzmeisterin Petra Dohe berichten.

Stefanie Geier und Markus Schormair stellten die Planungen für den neuen Grillplatz vor, Sascha Laue regte an, über einen zweiten DSL-Anschluss nachzudenken. Erleben wird man laut Fördervereins-Vorsitzendem Tobias Fischer das THW auch beim Altstadtlauf und bei der oberschwäbischen Barockstraße: „Der Förderverein wird sich an den Startgebühren beteiligen. Wir wollen damit auch die Geselligkeit und das Miteinander stärken.“