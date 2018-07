Hochwasser in Deutschland sinkt allmählich

Bleckede (dpa) - Das Elbe-Hochwasser ist in der Nacht in ganz Deutschland gesunken. In Bleckede in Niedersachsen stopften Helfer Sickerstellen in einem Deich. Dort war ein Teil der Böschung abgerutscht. Drahtgitter, Planen und Sandsäcke sollen den Deich festigen. Auch an anderen Orten entlang der Elbe, etwa in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein, blieben befürchtete Probleme aus. Von vielen Pegeln wurden fallende Wasserstände berichtet - manchmal mehrere Zentimeter pro Stunde.