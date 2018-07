Beeskow (dpa) - An der Oder in Brandenburg gilt ab sofort die höchste Hochwasseralarmstufe 4 zur Katastrophenabwehr. Am Pegel Ratzdorf wurde eher als erwartet der kritische Grenzwert von 5,90 Meter erreicht. Ursprünglich war damit erst morgen gerechnet worden. Nun stehen spezielle Helfer bereit, um Sandsäcke zu füllen und Deiche zu sichern. Deichläufer beobachten rund um die Uhr die Lage.