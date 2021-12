Hochschule vergibt 44 Preise an Studierende

Auch in Zeiten von Corona gelingen Studienabschlüsse und erbringen viele Studierende ausgesprochen gute Leistungen und zeigen viel Engagement. Vielleicht sogar mehr als zu normalen Zeiten verdienen diese Erfolge eine besondere Wertschätzung. In einem kleinen, internen Rahmen unter 2G-Bedinungen hat Prorektor Professor Jens Winter 44 Preise an Absolventinnen und Absolventen, aber auch noch immatrikulierte Studierende und einen Lehrenden vergeben.

Von 14 verschiedenen Unternehmen, Vereinen und Stiftungen werden die Preise gefördert, die dabei die gesamte Bandbreite der an der Hochschule Biberach gelehrten Inhalte abdecken. Ob in den Bereichen Architektur, Bau- oder Energieingenieurwesen, BWL oder Biotechnologie: In sämtlichen Fakultäten glänzen die Studierenden und Absolventinnen und Absolventender HBC mit innovativen und nachhaltigen Ideen, die sie zu Papier gebracht haben. „Für die Preisgeberinnen und Preisgeber, aber vor allem aber für die Geehrten selbst lassen sich aus den Ergebnissen wertvolle Schlüsse ziehen“, teilt Hochschule Biberach mit.

Die Preise erhielten: Stefan Dieckmann, Seline Fabienne Zembrot, Lukas Nöltner, Carina Dietz, Julian Dreyer, Sabrina Klingenstein, Carmen Münz, Robin Fetzer, Sebastian Kuhn, Tina Leicht, Ludwig Koch, Benedict Funke, Martin Frank, Hennes Flaig, Florian Hilbe, Sarah Scheffold, Tereza Lhotkova, Mats Gladow, Ella Victoria Diehl, Veronika Neubauer, Anna Kobel, Vera Ciresa. Sofia Sauter, Benjamin Liemen, Johannes Jörg, Silke Mattmann, Rebecca Hermann, Saskia Kamrad, Jonas Berthold, Laura Horn, Marian Obenland, Matthias Hepple, Florian Scherer, Emanuel Ritter, Friedrich Zell, Prof. Gerhard Haimerl, Hannah Ganser, Markus Brechlin, Carolin Jeggle, Kim Ciresa, Valentina Wiedemann und Sebastian Wielath.

Die Preise stifteten: Boehringer Ingelheim, Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure Baden-Württemberg, Fichtner Management Consulting, Franz und Alexandra Kirchhoff-Stiftung, Fritz Planung, Gesellschaft der Freunde und Absolventen der Hochschule Biberach, Prof. em Kai Haag, Hochtief Infrastructure München, Hochtief PPP Solutions Essen, Leonhard Weiss, Netze BW und die e.wa riss Netze, TransnetBW, Wolff & Müller Hoch- und Industriebau und Voith Hydro.