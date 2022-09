Hochschule bleibt im Gespräch

Albstadt/Sigmaringen (sz) - Die öffentliche Vortragsreihe „Hochschule im Gespräch“ geht im kommenden Wintersemester an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen in die nächste Runde. Den Auftakt machen am Dienstag, 25. Oktober, gleich zwei Professorinnen der Fakultät Life Sciences: Dr. Christa Schröder referiert zum Thema „Frauen in Forschung und Lehre – schon gewusst?“ Sie stellt wissenschaftliche Entdeckungen von Frauen in der Vergangenheit und Gegenwart anhand ausgewählter Beispiele vor. Außerdem geht sie auf Programme des Landes Baden-Württemberg ein, die zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre aufgesetzt wurden. Anschließend spricht Dr. Carola Pickhardt über die Frage, warum und wie gendergerecht für MINT-Themen begeistert werden sollte.

Um gesunde, nachhaltige und genussvolle Ernährung vom Mutterleib bis ins Erwachsenenalter geht es am Dienstag, 8. November. Das erste Lächeln, der erste Schritt, das erste Wort: Ein Mensch lernt nie wieder so viel wie in seiner frühesten Kindheit. Und: Was Kinder in den ersten 1000 Tagen erfahren, prägt sie für den Rest ihres Lebens. Dazu zählen insbesondere die Essgewohnheiten. Wenn Eltern hier die Weichen richtig stellen, legen sie die Grundlage für ein gesundes Leben. Wie das funktioniert und was gesunde Ernährung eigentlich ausmacht, darüber referiert Prof. Dr. Andrea Maier-Nöth in ihrem Vortrag.

Um Hausgeräte geht es am Dienstag, 15. November. Prof. Dr. Astrid Klingshirn referiert in ihrem Vortrag zum Thema „Effizient, multifunktional, smart: Hausgeräte zwischen Verbraucherrealität und Normvorgaben“. Ob Kühlschrank, Spülmaschine oder Backofen – Hausgeräte haben einen substantiellen Anteil am Ressourcenverbrauch privater Haushalte. Die Anforderungen an die Geräte werden deshalb seit Jahren verschärft, um politischen Zielvorgaben wie beispielsweise der Energieeffizienz gerecht zu werden. Zugleich steigen die Verbraucheranforderungen an die Geräteperformance, Bedienbarkeit und den Nutzkomfort. Kann der Spagat gelingen? Anhand verschiedener Hausgeräte stellt Astrid Klingshirn Verbrauchs- und Performanceparameter, Nutzungsaspekte und Innovationen vor und richtet auch den Blick in die Zukunft: Welche Trendentwicklungen zeichnen sich ab?

Die Vortragsreihe endet am Dienstag, 29. November, mit dem Thema „E-Mobilität – smart gemacht“. Referentin ist Prof. Dr. Jessica Rövekamp von der Fakultät Business Science and Management. E-Mobilität wird immer beliebter: Bis 2030 sollen bis zu 15 Millionen vollelektrische Autos auf deutschen Straßen fahren, zeitgleich soll die Anzahl der Ladepunkte auf eine Million steigen. Idee des Forschungsprojekts „Bürgerladenetz BW“ ist es, auch private und firmeninterne Ladeinfrastruktur für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dieser Sharing-Economy-Ansatz mit all seinen Herausforderungen wird mit ausgewählten Ladesäulenbetreibern baden-württembergweit mit Schwerpunkt im Landkreis Sigmaringen seit Mitte 2021 getestet.