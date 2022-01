Hochschule Biberach bietet Beratung in Video-Chats an

Wer im Sommersemester ein Studium an der Hochschule Biberach beginnen möchte, kann sich kurz vor Ende der Bewerbungsfrist noch beraten lassen. Die Hochschule macht dazu digitale Angebote.

Schwerpunkte hat die Hochschule Biberach (HBC) in den Fachgebieten Biotechnologie, Energie, Bauwesen und BWL gebildet. Fachspezifisch und interdisziplinär werden diese Schwerpunkte aus den Perspektiven von Naturwissenschaftlern, Ingenieuren, Architekten und Ökonomen betrachtet.

Studienanfängerinnen und -anfänger haben die Wahl zwischen einem klassischen Bachelorstudium mit sieben bis acht Semestern oder Studienmodellen, die mal den Fokus auf die Praxisnähe und mal auf die internationale Ausrichtung legen.

So kann das Studium in bestimmten Studienrichtungen mit einer Ausbildung verbunden werden (kooperatives Studienmodell) oder in allen Studiengängen mit einem längeren Auslandsaufenthalt (Bachelor International).

Zur Wahl stehen die Studienangebote Pharmazeutische oder Industrielle Biotechnologie, Architektur, Bau- oder Energie-Ingenieurwesen, Bau- und Holzbau-Projektmanagement sowie BWL mit den Schwerpunkten Bau und Immobilien, Energie und Klimaschutz, Unternehmensführung oder Wirtschaftsrecht. Bewerbungen sind bis einschließlich Samstag, 15. Januar, möglich.

Wer noch Fragen zum Studiengang Energie-Ingenieurwesen oder BWL hat, für den bietet die HBC persönliche Beratungen im Video-Chat an. Das Team des Studiengangs Energie-Ingenieurwesen steht am Donnerstag, 13. Januar, von 14 bis 17 Uhr für Fragen zur Verfügung, der Studiengang BWL am Freitag, 14. Januar, von 14 bis 16 Uhr.