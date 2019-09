Hochrechnung ZDF: CDU in Sachsen vorn - AfD gewinnt massiv hinzu

Von Schwäbische Zeitung und kwe

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeuges in der Nähe von Tiefenbach kam am Samstag gegen 12.45 Uhr bei Tiefenbach eine 59-jährige Passagierin ums Leben, der 55-jährige Pilot wurde schwer verletzt. Das Flugzeug vom Typ Ikarus C 42 war vor dem Absturz zu einem Rundflug vom Flugplatz Mengen aus gestartet, teilt die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen hat das Flugzeug gegen 12.45 Uhr einen höheren Baum gestreift und ist etwa 100 Meter weiter in einen Maisacker neben der Straße in Richtungen Hofen gestürzt.