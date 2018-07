Hochdorfs Herren steigen in Bezirksliga auf

Die Tennis-Herren aus Hochdorf haben ernst gemacht. Nach einem Trainingslager in Ungarn mit dem Trainer Zsolt Uhri wurde die Saison angegangen. An den ersten drei Spieltagen gab"s ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bad Schussenried, dann kam es am vierten Spieltag zum direkten Aufeinandertreffen. Fünf Match-Tiebreaks wurden gespielt, Hochdorf gewann die Partie. In vier von sechs Spielen wurden von Hochdorf alle Doppel gewonnen. Bis zum letzten Spieltag war der Aufstieg offen. Am letzten Tag in Herbertingen sorgten die zahlreich angereisten Hochdorfer Fans für eine Heimspielatmosphäre. Die Mannschaft machte in den Einzeln alles klar. Hochdorf gewann alle Begegnungen und sicherte sich den Aufstieg. Das Team des Aufsteigers (hinten von links) Michael Wydler, Andreas Göbel, Daniel Wydler, (vorn von links) Frank Steiner, Christian Steiner, Robert Farkas.Foto: privat