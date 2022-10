Mit dem Steckenpferd durch die Turnhalle - das steckt hinter der Trendsportart Hobby-Horsing

Die Stadt Stuttgart hat eine neue Trendsportart für sich entdeckt. In der Spitalwaldhalle in Sillenbuch hat am Wochenende das erste Hobby-Horsing-Turnier stattgefunden. Das Amt für Bewegung und Sport hat im Oktober bereits erste Schnupperkurse angeboten. Beim großen Turnier waren dann mehr als 60 Kinder am Start. Hobby-Horsing kommt aus Finnland und begeistert auch in Deutschland immer mehr Menschen – vor allem Mädchen.

Mehr als 60 Kinder gingen in der Stuttgarter Halle an den Start beim ersten Hobby-Horsing Turnier. Das Turnier wurde vom Amt für Bewegung und Sport veranstaltet. (Foto: RTV)

In Sillenbuch waren auch vereinzelt Teilnehmer dabei. Beim Springreiten und der Dressur haben Kinder und Jugendliche zwischen drei und 15 Jahren mitgemacht. Manche von ihnen hatten eine lange Anfahrt hinter sich. Eines der Mädchen kam aus Mommenheim aus Rheinland-Pfalz. Der Sport wird immer populärer und es gibt mittlerweile verschiedene Vereine, die das Reiten auf dem Steckenpferd anbieten.