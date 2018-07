Ho, ho, hüh: Reitverein feiert Advent

Großer Nikolaus mit Samtmantel, kleiner Nikolaus mit Plüschkappe, sexy Nikolaus im rot-weißen Kleid, fetziger Nikolaus mit Sonnenbrille: Der Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf hatte beim Adventsreiten am Samstag eine ganze Palette an vorweihnachtlichen Boten zu bieten.

Von unserer Redakteurin Stefanie Böck

Normalerweise kommt der Nikolaus zu Fuß oder in einer Kutsche daher. Beim Reit- und Fahrverein sind die Heiligen eine Runde sportlicher unterwegs. Im Spring- und im Dressursattel, am Voltigiergurt und am Funkmikrofon präsentierte die Reiterjugend allerlei unterhaltsame Programmpunkte.

Kreuz und quer sprangen sechs Reiter in der großen und vier Reiter in der kleinen Springquadrille über mit Glitzergirlanden umwickelte Hindernisstangen. Hartnäckig kämpften fünf Nikoläuse und ein Engel um Sitzplätze bei der Reise nach Jerusalem – oft eher gegen das verdutzte Pony, das die Eile nicht so recht verstehen wollte. Im spannenden, finalen Duell siegte Liandra Brunner mit Shirkan knapp vor Anna Eisleb auf Perle. Mit von der Partie waren außerdem Karina Wolf, Pia Eisleb, Emilia Greschler und Amelie Walk.

Extrem harmonisch präsentierten sich stolze zwölf Reiter mit ihren imposanten Pferden bei der großen Dressurquadrille. Perfekt aufeinander abgestimmt trabten Jung und Alt, Turnier- und Freizeitreiter, Reiterkind und Vereinspräsident nebeneinander her.

Vielleicht stellte der Vereinsvorsitzende Bernhard Rinninger deshalb die Veranstaltung in seiner Begrüßungsrede unter das Motto „Gemeinschaft feiern“. Besonders beeindruckt zeigte er sich dabei vom Nachwuchs des Vereins: Die Organisation der Jahresabschlussveranstaltung lag zu großen Teilen in den Händen der zahlreichen Jugendlichen, die planerisches und choreographisches Geschick bewiesen.

Viele davon sind Mitglieder der beiden Voltigiergruppen, die atemberaubende Figuren und die neue „L-Kür 2010“ vorstellten. Bei der Weihnachtsgeschichte zeigten die Jugendlichen ihre theatralischen Talente, beim Reiterwettbewerb führten sie vor, was unterm Jahr trainiert wird. Zur Belohnung gab es für alle leckere Säckchen vom Nikolaus, der (wie es sich gehört) mit Rauschebart, Knecht Ruprecht und per Kutsche in die Halle rollte.