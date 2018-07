Hitzfeld muss bei WM auf Streller verzichten

Hamburg (dpa) - Der Schweizer Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld muss bei der Fußball-WM in Südafrika auf den Ex-Bundesligaprofi Marco Streller verzichten. Der 28-Jährige Angreifer vom FC Basel erlitt am Mittwoch einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel und verließ das WM-Quartier der Eidgenossen in Crans Montana. Wen Hitzfeld für den 32-maligen Nationalspieler und früheren Profi des VfB Stuttgart nachnominiert, stand zunächst nicht fest. Als einer der Favoriten gilt Albert Bunjaku vom 1. FC Nürnberg. Am Trainingslager der Schweizer Nationalmannschaft nehmen nach dem Aus für Streller noch sechs aktuelle und genauso viele ehemalige Bundesliga-Spieler teil.

Bevor die „Nati“ bei der Weltmeisterschaft auf Spanien, Chile und Honduras trifft, bestreitet sie in der Heimat noch zwei Testspiele gegen Costa Rica (1. Juni) und Italien (5. Juni).

# dpa-Notizblock

## Internet - [Schweizerischer Fußball-Verband](www.football.ch)