Hits für Kids in Laimnau legt wieder los

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Tettnang - Die Laimnauer Hits für Kids-Gruppe startet am Samstag in eine neue Saison. Um 9.30 Uhr geht es im Laimnauer Gemeindehaus wieder rund. Und die neue Saison hat es wirklich in sich: Ein EscapeRoom-Spieltag in der Argentalhalle, ein Workshop-Tag, drei Lego-Spielstadttage im März und erstmals auch ein Hüttenwochenende in Bayern im Mai 2022 stehen unter anderem als Höhepunkte im Jahresprogramm.

Das große Mitarbeiterteam, welches fast ausschließlich aus ehemaligen Hits für Kids-Teilnehmern besteht, heißt alle Kinder ab der zweiten Klasse herzlichst willkommen. Das ökumenische Angebot der Seelsorgeeinheit Argental und der Evangelischen Kirchengemeinde Kressbronn ist kostenlos. Alle weiteren Informationen, Flyer, Termine, Jahresprogramm, Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung findet man im Internet unter www.hfk-laimnau.de.