Historischer Queen-Besuch in Irland

Dublin (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. ist zu ihrem als historisch bewerteten ersten Besuch in der Republik Irland eingetroffen. Dabei gab es Stunden vor der Ankunft der Queen große Aufregung - in einem Bus in der Nähe der irischen Hauptstadt Dublin wurde ein Sprengsatz entdeckt und entschärft. Das britische Außenministerium betonte kurz darauf, die Visite werde wie geplant stattfinden. Es ist der erste Besuch eines britischen Monarchen in der Republik Irland seit deren Unabhängigkeit von Großbritannien.