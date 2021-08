Historischer Handwerkertag im Museumsdorf Kürnbach

Besucherinnen und Besucher des Oberschwäbischen Museumsdorfs erleben am Sonntag, 8. August, traditionelles Handwerk hautnah und können das eine oder andere Stück für daheim erwerben.

Am Sonntag erleben die Gäste, was Holzschnitzer Heinz Steinacher, Drechsler Viktor Baron und Leiterwagenbauer Magnus Pfleghar gekonnt aus Holz fertigen und wie filigran Sabrina Reich beim Bandweben sowie Marit und Ute Missel beim Klöppeln traditionelle Handarbeitskunst interpretieren. Hubert Kling schleift Messer mit Schlepper, Transmission und Schleifstein, während Franz-Xaver Schmid Gras mit der Sense mäht. In der Weberdunke des Kürnbachhauses arbeitet Hildegard Igel am Webstuhl und gibt so machen Einblick in dieses uralte Handwerk. Das Behauen eines Stamms sowie das unermüdliche Ausdreschen von Getreide zeigen die Zimmermänner und die Dreschflegler, während Kathrin Döring an der Töpferscheibe meisterhaft Gefäße und mehr aus Ton entstehen lässt. Egal ob Körbe oder die Sitzflächen alter Stühle: Susanne Binder flechtet auf traditionelle Weise, und in der historischen Museumsbrennerei destilliert Robert Kraus feinen Schnaps. Die Mini-Dampfbahn des Schwäbischen Eisenbahnvereins dreht schnaubend ihre Runden. Gabriele Martini verarbeitet mit Kindern Wolle und zeigt ihnen in ihrer kleinen „Wollwerkstatt“, wie einst per Hand gesponnen wurde. Wie ein Zimmermann können sich die Kleinsten fühlen, wenn sie hübsche Nagelbilder „hämmern“. Peter Fink lädt die ganze Familie zur Fahrt mit seinem pferdegezogenen Planwagen ein. Alte Spiele, das Kürnbacher Monatsquiz, das große neue Baumhaus oder einfach ein Abstecher zu den Museumstieren runden den Tag für die Jüngsten ab. Traditionell werden an Mariä Himmelfahrt Kräuter geweiht. Diese stecken in Kräuterbuschen, die erwachsene Teilnehmer in zwei 90-minütigen Workshops um 13 und 15 Uhr zusammenbinden können. Welche Kräuter das sind, wie viele davon gebunden werden und welchen Nutzen sie haben, erfahren die Teilnehmer von Regine Sproll, der Museumsgärtnerin auch. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung im Internet unter www.museumsdorf- kuernbach.de oder unter Telefon 07351/52-6784 gebeten.