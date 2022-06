Historische Hexen-Versammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kolbingen - Am 15. Juni fand erstmals eine Mitgliederversammlung der Dorfhexen Kolbingen e.V. als Verein statt. Der neunköpfige Hexenrat lud alle Mitglieder und Interessierte in das Sportheim Kolbingen ein. Als Gäste durften Herrn Bürgermeister Abert, die Mitglieder und einige Interessierte willkommen geheißen werden. Durch die einzelnen Punkte der Generalversammlung führte ein schwarz-rot-grüner Faden.

Hexenmeister Norman Kuster gab Einblicke in das neue Vereinsleben. Angefangen von einem Rückblick auf nun fast zwei Vereinsjahre, gefolgt von einer Vorschau auf das kommende Jahr. Als Highlight 2021 waren neben der Gründung des Vereins und die diverse Veranstaltungen außerhalb der Fasnacht. Die Dorfhexen engagierten sich beim Kinderferienprogramm der Gemeinde und boten mit einer Schnitzeljagd und Hexenbesen-Workshop rund 40 Kindern einen abenteuerlichen Tag. Im September fand für die Mitglieder das erste Sommerfest an der Festbuche in Kolbingen statt.

Zuversichtlich und voller Freude auf die kommende Saison und weiteren Veranstaltungen außerhalb der Fasnet, versprechen sich die Kolbinger Dorfhexen e.V. viele weitere tolle Momente.

Als nächstes folgte der Kassenbericht durch die Krötenhex Ingo Straub welcher durch die Entlastung der Kassenprüfer abschloss. Aufgrund der pandemiebedingten Verschiebung der Generalversammlung 2021 standen nun die gesamten Wahlen des Hexenrates und des Vorstandes an. Die Entlastungen und Wiederwahlen wurden durch Herrn Bürgermeister Abert übernommen. Als Ergebnis wurde sowohl der Vorstand, wie auch der Hexenrat einstimmig durch die Mitgliederversammlung neu gewählt. Der Vorstand unter Norman Kuster, Tobias Hipp und Ingo Straub nahmen die Aufgabe dankend an und freuen sich auf eine weitere Amtsperiode mit tollen Herausforderungen.

Herzlichen Dank an die Mitgliederinnen und Mitglieder der Dorfhexen Kolbingen e.V. und unseren Bürgermeister Herr Abert für die Mitgestaltung der ersten Generalversammlung.