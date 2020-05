„Es kann gerade nur eine Wasserstandsmeldung mit Datum vom 4. Mai sein“, stellte Landrat Sven Hinterseh klar. Man müsse abwarten, bis abgerechnet sei, sehen, wie sich beispielsweise Steuern entwickeln. Doch auch die Wasserstandsmeldung im Kreistag hatte es in sich: Boris Schmid, Dezernatsleiter für Allgemeine Verwaltung und Finanzen, sagte, man wolle sensibilisieren für die Zahlen. Aber die Wucht der Zahl, die danach im Raum stand, war trotzdem gewaltig: zehn Millionen Euro sollen eingespart werden.

„Ich will jetzt nicht den Weltuntergang herbeireden“, so Landrat Sven Hinterseh. Trotzdem gab er einen unbedingten Sparwillen vor. Die Verwaltung, so sein Vorschlag, wolle bis zum 18. Mai Einsparvorschläge erarbeiten, über die der Kreistag dann entscheiden solle.

Um 500 000 Euro sollen beispielsweise die Personalaufwendungen sinken, die normalerweise bei 52,5 Millionen Euro lägen. Die Krise kostet – alleine die Bereitstellung von Homeoffices und zusätzlichen Sachaufwendungen etwa 100 000 Euro. Im Internat der Landesberufsschule liege der Verlust bei mehr als einer halben Million Euro, nicht bezifferbar sei der Mehraufwand im Hygiene- und Reinigungsbereich – trotz der reinigungsarmen Schulschließungen.

Das Klinikum ist noch eine große Unbekannte – man weiß nicht, ob die finanziellen Zusagen des Bundes ausreichen, ein erwartetes Defizit auszugleichen. Mit 360 000 Euro weniger rechnet man bei der Zulassungsstelle – weniger zugelassene Fahrzeuge und eine wirtschaftliche Entwicklung, die den Fahrzeugverkauf bremse.

Corona-Ambulanz, Fieberambulanz, aber auch Schutzausrüstung – mindestens 160000 Euro Kosten fielen hier an. In Zeiten des erleichterten Zugangs zu Kurzarbeitergeld und Sozialleistungen müsse zudem mit einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften gerechnet werden – beim Kreis verbleibe hier eine zusätzliche Belastung von etwa 4,5 Millionen Euro. Außerdem weniger Baurechtsgebühren, weil wohl weniger gebaut werde. Ein Rückgang in Höhe von 3,35 Millionen Euro bei Einkommens- und Gewerbesteuer, drei Millionen Euro weniger Grunderwerbssteuer – so düster sind die Prognosen. Und all das könne auch das 100-Millionen-Sofortpaket für Gemeinden, Städte und Kreise nicht richten. Im Ergebnishaushalt rechnet man mit 9,1 Millionen Euro Verschlechterung.

„Es ist an der Zeit, zehn Millionen Euro einzusparen“, stellte dann auch Jürgen Roth für die CDU fest und auch, dass die Herausforderung auch für die Folgejahre gelte. Die Christdemokraten forderten die Kreisverwaltung auf, am 18. Mai Einsparvorschläge in Höhe der kompletten zehn Millionen Euro vorzulegen und dabei strukturell zu sparen – auch wenn „Sozialromantikern“ damit eine neue Einstellung abverlangt werde.

Ganz anders die Grünen. Sie, so Christian Kaiser, wollen Handlungsspielräume selbst jetzt nutzen und Zukunftsprojekte weiter verfolgen. Um das zu schaffen, forderten sie von der Verwaltung als Grundlage eine lange Liste, die beispielsweise auch aufzeige, was verschoben werden könne oder wo man in der Pflicht stehe sowie mit entsprechender Priorisierung. „Kurzfristige massive Eingriffe in den Haushalt lehnen wir jedoch derzeit ab.“

Froh könne man sein, dass die Schulden des Landkreises auf unter 20 Millionen Euro abgebaut worden seien in den vergangenen Jahren, so Walter Klumpp für die Freien Wähler. Die Fraktion stellte sich gegen den Vorschlag einer Haushaltssperre und will stattdessen die Situation nicht auf die Finanzen reduziert, sondern „gesamtheitlich betrachten“. Die Verwaltung möge Nischen und Einsparmöglichkeiten suchen, so seine Empfehlung für den Ergebnishaushalt, für den Finanzhaushalt möge die Verwaltung tatsächlich Vorschläge erarbeiten.

„Wir stochern hier schon ein Stück weit im Nebel“, so der SPD-Fraktionssprecher Edgar Schurr. Die Probleme seien händelbar, die eine oder andere Maßnahme werde verschiebbar sein – „ob man jetzt einen Unimog kauft für 250 000 Euro oder nicht, davon bricht die Welt nicht zusammen.“ Er begrüße den Vorschlag, dass die Verwaltung kleinteilig Vorschläge unterbreite.

„Wir wissen nicht, wie groß diese Zahl sein wird", so Niko Reith für die FDP – klar sei nur, dass davor ein Minus stehe. Dankbar sei seine Fraktion für die in Aussicht gestellte Einschätzung der Verwaltung und das Aufzeigen von Einsparpotenzial für den Fall des Falles – und dankbar sei die FDP auch einer starken Wirtschaft, der die jetzt recht komfortable Situation zu verdanken sei und die es zu unterstützen gelte.

AfD-Sprecher Peter Huonker hält das Sparen für sinnvoll, ist aber gegen einen extremen Sparkurs oder gar eine Haushaltssperre. Das schädige die Wirtschaft zusätzlich, so seine Einschätzung.

Bis zum 18. Mai ist die Kreisverwaltung gefordert, Vorschläge zu erarbeiten. „Wir strengen uns an“, versprach Landrat Hinterseh.