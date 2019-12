Himmlisch-höllische Komödie zur Weihnachtszeit

Traditionell inszeniert die Volksbühne Hergensweiler in der Adventszeit ein neues Theaterstück. Nach dem großen Erfolg des letztjährigen Lustspiels „Die verflixte Weihnachtsfeier“ als etwas andere Weihnachtsgeschichte bissigem Humor und deftigem allgäuer Dialekt, fiel bei der Stückauswahl die Wahl heuer auf ein hintergründiges, auf den zweiten Blick ebenfalls zur Weihnachtszeit passendes Stück: Die fast ‚höllische‘ Komödie „Der mit dem Teufel tanzt“.

Mit dem Zweiakter von Heidi Faltlhauser bringt die Volksbühne ein vielversprechendes Lustspiel auf die Bühne. Die amüsante Theaterkost bietet turbulente Handlung mit Witz und Situationskomik vor ernstem Hintergrund.

Zur Handlung: Im späten Mittelalter lebt der Müller Jakob Pegler (Alfred Biesenberger) mit seiner Frau Anna (Nicola Wetzel) und den drei Kindern Gerhard, Maria und Magdalena (Samuel Biesenberger, Veronica Müller und Steffi Sommer). Knecht Matthias (Andreas Biesenberger) und Magd Mechthild (Carmen Lanz) gehören ebenfalls zum Mühlen-Hof. Der Müller ist befreundet mit dem Schmied Hermann (Hans Gielnik), mit dem er in alkohol-seliger Stimmung nach der Hochzeitsfeier seiner ältesten Tochter über Gott und Teufel sinniert. Als der Freund sich verabschiedet, steht auf einmal ein Unbekannter (Dominik Wilhelm) im Garten des Müllers und schlägt ihm einen Handel vor: „Alles Irdische, was er will, soll er erhalten, wenn er dem Teufel seine Seele verspricht.“

Der Müller nimmt den seltsamen Fremden nicht ernst, verhöhnt ihn sogar. Doch bald hat das seltsame Zusammentreffen mit dem teuflischen Unbekannten für die Familie tragische Folgen, mit denen niemand gerechnet hat. Ganz gemäß dem Sprichwort „Wer mit dem Teufel aus einem Topf essen will, braucht einen langen Löffel“, gestaltet sich die turbulent-komische Handlung. Können alle gemeinsam mit Hilfe des Pfarrers (Uwe Esslinger), der kräuterkundigen Walburga (Lore Rogg) und der Pilgerin Hedwig (Beate Gruber-Knoll) das drohende Unheil noch abwenden?

Die Hauptakteure sowie die wunderbar auflockernden Frauen, Jugendlichen und kleinen Kinder (Ulrike Immler, Robert Kibele, Leni Karg, Maximilian und Sebastian Knoll) sind von der Spielleiterin Silvia Kleinhans assistiert von Gitti Karg ideal besetzt worden, um wieder eine schwungvolles Lustspiel auf die Bühne zu bringen. Das stilechte Bühnenbild wurde von dem bewährten Team mit Andreas Biesenberger, Othmar Oppl, Kilian Biesenberger in mühevoller Kleinarbeit originell in Szene gesetzt. Für die passenden „Special Effects“ in der ‚höllischen‘ Komödie sorgt Markus Schmidt.

Zur Premiere am 14. Dezember, um 20 Uhr erhält jeder Besucher einen gratis Prosecco an der Theaterbar in der Leiblachhalle Hergensweiler. Hier besteht auch Gelegenheit, mit den Akteuren nach der Aufführung selbst anzustoßen und einen unterhaltsamen Theaterabend bei einem Gläschen Sekt ausklingen zu lassen. Nach dem großen Anklang in den letzten Jahren, ist es auch wieder möglich, Karten auch online zu reservieren.