Hilfreiche Händler gesucht: Wer stellt eine Spendenbüchse in sein Geschäft?

Seit vielen Jahren bitten „Schwäbische Zeitung“, katholische und evangelische Kirche um Spenden für „Häfler helfen“. Seit einigen Jahren unterstützen Einzelhändler die Weihnachtsaktion, in dem sie in ihren Geschäften Spendenbüchsen aufstellen.

Auch und gerade im zweiten Corona-Winter ist die Hilfsbereitschaft der Häfler gefragt. Das Gute an „Häfler helfen“: Jeder Euro erreicht Bedürftige hier vor Ort in Friedrichshafen, weil alle Kosten für Personal, Verwaltung und Bewerbung von den Projektpartnern getragen werden.

Einfach eine Mail an die Redaktion

Was noch ein wenig fehlt, sind Händler, die „Häfler-helfen“-Büchsen in ihren Läden aufstellen. Wer mitmachen möchte, der schreibt einfach eine Mail an m.hennings@schwaebische.de. Wir bringen die Behälter dann vorbei und holen sie auch nach Weihnachten wieder ab.