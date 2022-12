Hilfe für Kinder in Tansania und Marokko

Mit dem erfolgreichen Benefizkonzert vor einigen Wochen in der Heinstetter Pfarrkirche mit der Gruppe Rooted fiel gleichzeitig der Startschuss für die diesjährige Weihnachtsspendenaktion des Stettener Fördervereins „Zukunft für Kinder in Afrika“. In diesem Jahr sollen die gesammelten Spendengelder wieder den beiden Herzensprojekten des Vereins, dem „Human Dreams“ Kinderdorf in Tansania sowie der innovativen und weltoffenen Bildungseinrichtung „Campus Vivant´e“ im Hohen Atlas in Marokko zugute kommen.

Schon seit einigen Jahren pflegt der Verein die durch persönliche Kontakte zu den Gründerinnen der beiden Einrichtungen entstanden Verbindungen und unterstützt deren Arbeit für hilfsbedürftige Kinder durch gezielte Zuwendungen. Insgesamt wurden in dieser Zeit vom Förderverein bereits Spendengelder in Höhe von über 80.000 Euro nach Tansania und Marokko überwiesen. Im „Human Dreams Kinderdorf“ der deutschen Gründerin Nicole Mtawa werden vollpflegebedürftige Kinder von Hausmüttern und ärztlichem Fachpersonal betreut und gefördert. Zum Dorf gehört auch ein eigenes Rehazentrum sowie weitere Räume für medizinische und therapeutischen Behandlungen sowie für die Sprachförderung.

Die Schul- und Bildungseinrichtung „Campus Vivant´e“ in einem abgelegenen Bergtal in Marokko hat sich aus kleinsten Anfängen heraus mit einem Klassenraum im Wohnhaus der aus Tuttlingen stammenden Gründerin Stefanie Itto Tapal Mouzon und ihrem Mann Haddou zu einer Modellschule entwickelt. Ein besonderes Anliegen des Fördervereins am „Campus Vivant´e“ war und ist die Förderung der dort vorbildlich praktizierten Gehörlosenpädagogik. In dem einsamen Bergtal im hohen Atlas werden nämlich überdurchschnittlich viele gehörlose Kinder geboren, die in normalen staatlichen Schulen keine Chance auf einen Abschluss hätten. Im Campus werden die Kinder aber speziell gefördert und mit ihren hörenden Mitschülern gemeinsam unterrichtet. Die Gebärdensprache ist dort zum festen Bestandteil des Lehrinhalts in allen Klassen geworden.

Durch verschiedene Aktionen haben unter anderem der Jugendclub „Team Caotique“ und der Kindergarten in Heinstetten sowie die Holzmachergruppe und die Nikoläuse aus Storzingen Spenden für die Weihnachtsaktion gesammelt. Auch der Erlös eines Adventsfensters in Schwenningen beim Gasthaus „Adler“ kam den hilfsbedürftigen Kindern in Tansania und in Marokko zugute. Die Aktion läuft noch bis Januar und die Mitglieder des Leitungsteams des Fördervereins sind guter Hoffnung dass das letztjährige Spendenergebnis trotz der aktuellen Krisensituation wieder erreicht werden kann.