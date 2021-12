Hilfe für die Straßenkinder von Juba, der Hauptstadt des Südsudan

Der Südsudan liegt den Comboni-Missionaren sehr am Herzen. Denn in dieser nordostafrikanischen Region wirkte einst ihr Ordensgründer, Daniel Comboni, als Bischof. In dem von Hunger heimgesuchten Land, das im Juli seine zehnjährige Unabhängigkeit gefeiert hat, sind rund 50 Comboni-Missionare tätig. Einer von ihnen ist Bruder Hans Dieter Ritterbecks. Der 75-Jährige, der zurzeit auf Urlaub in Ellwangen ist, berichtet über seine Tätigkeit in der Hauptstadt Juba.

Nach zwei langen Bürgerkriegen wurde der Südsudan am 9. Juli 2011 endlich frei und als unabhängiger Staat international anerkannt, berichtet Hans Dieter Ritterbecks. Die Erwartungen an die neue Regierung seien groß gewesen, doch die daran angeknüpften Hoffnungen leider nicht erfüllt worden. Besonders schwer wiege die soziale Ungerechtigkeit, von der zuallererst die an den Rand Gedrängten betroffen seien: die Kranken und Armen, die Alten und Arbeitslosen, all jene, die in der Gesellschaft im Abseits stünden. Dazu zählt der Comboni-Missionar auch die vielen Straßenkinder. „Es gibt keine verlässliche Zahl darüber, wie viele von diesen armen Geschöpfen auf den Straßen von Juba, der Hauptstadt des Südsudan, herumstreunen“, sagt er: „Fest steht nur, dass die Zahl täglich wächst. Man hat kein Dach über dem Kopf, und Essen ist Glücksache. Entweder man erbettelt sich ein paar Cent, oder isst halbverschimmeltes Brot beziehungsweise angefaultes Obst, oder man klaut sich eben etwas.“

Ritterbecks erzählt von Straßenkindern, die für kurze Zeit in ihre eigene Traumwelt fliehen, indem sie Drogen konsumieren: „Man füllt eine kleine Plastikflasche mit etwas Tischlerleim, gemischt mit Benzin, und schnuppert daran.“ Das dämpfe nebenbei auch das Hungergefühl. Diesen „Luxus“ könne sich jeder leisten. Bei diesem Schnüffeln seien schon Kinder unter zehn Jahren erwischt worden: „Problem ist, dass man beim regelmäßigen Konsum von diesem Zeug nicht alt wird.“ Besonders leid tun dem Comboni-Missionar die Mädchen, die sich prostituieren, um zu überleben.

Vor diesem Hintergrund begann Rechtsanwältin Yasmin vor vier Jahren, Kinder und Jugendliche von der Straße zu sammeln und in ihre Wohnung aufzunehmen. Das Projekt nannte die engagierte Christin „Divine Mercy Action“ (Aktion göttliche Barmherzigkeit). Kurze Zeit später schloss sich ihr der südsudanesische Comboni-Missionar, Pater Paolino Tilo Deng, an. Gemeinsam siedelten sie in ein leer stehendes Gebäude der Comboni-Missionare um. Dadurch konnten die beiden mehr Kinder und Jugendliche aufnehmen als vorher. „Ich selbst stieß Ende 2018 hinzu“, berichtet Ritterbecks: „Da ich Hausverwalter im Provinzhaus bin, kann ich mich nur zeitlich begrenzt einbringen. Ende 2020 wurde unser Domizil erneut verlegt.“

Das neue Heim liegt 17 Kilometer außerhalb von Juba in einer ländlichen Umgebung. Mittlerweile werden dort mehr als 80 Straßenkinder und Jugendliche versorgt. Ab dem schulpflichtigen Alter besuchen alle die Schule; zurzeit gehen acht sogar in die Mittelschule. Wie Ritterbecks ausführt, steigt der Anteil der Kleinkinder, sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen. Yasmin und Pater Paolino wohnen die überwiegende Zeit im Zentrum, wobei die von den Buben und Mädchen liebevoll „Mutter“ genannte Yasmin auch noch ihre Aufgabe in ihrer Kanzlei mit mehreren Angestellten wahrnehmen muss.

Ritterbecks besucht das Zentrum regelmäßig samstags und versucht ansonsten, das Projekt durch Spenden finanziell zu unterstützen: „Es ist rührend, wie anhänglich und lieb die Kinder werden, wenn sie mal zu jemandem Vertrauen gefasst haben; dann muss man auch diese Kleinen einfach liebhaben.“ In diesem Zusammenhang betont der Missionar die christliche, familiäre Atmosphäre in diesem Kinderzentrum und die Liebe und Wärme, die den Kindern entgegengebracht wird. So könnten sie sich daheim fühlen.

Omnipräsentes Thema im Kinderzentrum ist auch die Corona-Pandemie, die im längst Südsudan Einzug gehalten hat. Im Südsudan wird mit dieser Seuche anders umgegangen als etwa in Deutschland. Es gebe keine Maskenpflicht, so Ritterbecks. Eine Ausnahme bildeten Krankenhäuser und öffentliche Bereiche, wie einige moderne Supermärkte. Auch in den Kirchen halte man sich zu einem großen Teil daran. „Es werden Tests sowie Schutzimpfungen angeboten. Aber die große Masse kümmert sich nicht darum. In den ländlichen Gegenden läuft da so gut wie gar nichts.“ Zudem fehle die Erfassung der täglichen Neuinfektionen sowie die Information darüber in der Öffentlichkeit. „Wir schweben also im Dunkeln, und der Normalbürger macht sich keine Kopfschmerzen“, betont Ritterbecks: „Bitten wir Gott, dass er uns von dieser weltweiten Plage schnell erlöst.“