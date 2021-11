Hilfe auch in schweren Corona-Zeiten

Ein Ausbildungszentrum für Menschen auf dem Land in Westghana – das ist das große Ziel des Vereins Wegive. Seit rund sechs Jahren setzt sich der Vereinsvorsitzende Karl Glöckler aus Sontheim leidenschaftlich für das Projekt ein. Die Corona-Situation hat die Arbeit komplizierter gemacht, berichtet er. Auch in diesem Jahr wird der Verein wieder durch die SZ-Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt.

„Wir helfen den Menschen vor Ort auch jetzt in der schweren Corona-Zeit“, sagt Karl Glöckler. So habe man 4000 FFP2-Masken und 6000 Einweghandschuhe an die Schule in Westghana geschickt, die circa 650 Grund- und Hauptschüler besuchen. Glücklicherweise seien die Menschen auf dem Land von Corona aber weniger stark betroffen. Nichtsdestotrotz musste ein geplanter Besuch im vergangenen Jahr wegen Corona abgesagt werden. Die Kommunikation mit den Menschen vor Ort laufe deshalb zurzeit vor allem über WhatsApp. Doch das sei zuweilen eine Herausforderung: „Die Antworten dauern auch mal länger“, erklärt Karl Glöckler. „Die Menschen dort sind einfach nicht so hektisch – das ist in ganz Afrika so.“ Und auch die Art, wie man eine E-Mail oder Sprachnachricht formuliere, sei in Ghana ganz anders.

Berührt von Erfahrungen

Der Sontheimer erzählt mit großer Begeisterung von seinen Erfahrungen vor Ort, manche davon haben ihn sehr berührt. Zweimal konnte er die Menschen vor Ort besuchen – und das sei auch sehr wichtig, betont er, denn: „Man muss vor Ort sein und sich in die Augen sehen. Das ist durch nichts zu ersetzen.“

Für das Ausbildungszentrum wurde zu Beginn erst einmal die nötige Infrastruktur geschaffen, denn es sei nichts da gewesen – Karl Glöckler spricht von einem „Urwald“, um die Situation vor Ort zu beschreiben. Geteerte Straßen etwa gibt es hier nicht. Handwerker und Lastwagen mit den nötigen Rohstoffen müssen von weit her kommen. Mit Unterstützung durch Wegive wurde bereits ein 60 Meter tiefer Brunnen gebohrt. Denn in der Trockenzeit sei es ganz schwer an Wasser zu kommen, erklärt Karl Glöckler.

Außerdem wurde eine Photovoltaik-Anlage errichtet und in Betrieb genommen – nur dadurch gibt es jetzt auch eine Stromversorgung, mit der die Wasserpumpe betrieben werden kann. Zuletzt wurde auch mithilfe der Gelder durch „Helfen bringt Freude“ ein Wasserhaus fertiggestellt, inklusive Duschräumen und Toiletten. Hier können nun auch Hygieneschulungen stattfinden, erklärt Karl Glöckler, die Menschen müssten erst einmal lernen, wie eine Toilette überhaupt funktioniert.

Jetzt beginnt der Bau des Schulhauses

Momentan werden Tanks zur Wasserspeicherung installiert. Als Nächstes folgt der Bau des ersten Unterrichtshauses der Berufsschule – noch in diesem Jahr soll damit begonnen werden. Sodass die jugendlichen Schulabgänger bald endlich eine Chance bekommen. „Bisher hat nicht einmal ein Drittel die Möglichkeit, irgendeine Ausbildung zu machen“, erklärt Karl Glöckler. „Unser Ziel ist es, dass sie eine Perspektive haben – unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Religion und Weltanschauung.“

