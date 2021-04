Hier wird in Aalen gebaut

Aalen (an) - Das städtische Tiefbauamt und die Stadtwerke Aalen werden ab Mai im gesamten Stadtgebiet weitere wichtige Tiefbauarbeiten zur Instandhaltung und Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur in Aalen in Angriff nehmen. Folgende Projekte stehen in der Kernstadt und den Stadtteilen an:

Maßnahmen in Aalen: Auf Grund der Baumaßnahme Rad- und Fußgängerunterführung Kettelerstraße / Alte Heidenheimer Straße ist in der Kettelerstraße bis vorraussichtlich Ende Juli mit starken Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmer zu rechnen. Im Bereich der Alten Heidenheimer Straße ist vorraussichtlich vom 3. bis 9. Mai die Fahrspur in Richtung Hirschbachstraße gesperrt.

Die Zebertstraße im Pelzwasen ist wegen der Erstellung eines Mehrfamilienhauses voraussichtlich bis Ende Juli 2021 voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Amselweg, die Gerokstraße und die Hölderlinstraße umgeleitet.

Die Arbeiten zur Erstellung eines Wendehammers in der Röntgenstraße im Industriegebiet West dauern noch bis voraussichtlich Mitte Mai 2021 an. Hierzu müssen die Fahrbahn und der Gehweg auf Höhe Gebäude Nr. 17 voll gesperrt werden.

Auf Grund des Ausbaus des Geh- und Radwegs in der Wilhelm-Merz-Straße bleibt die Querspange zwischen der Stuttgarter Straße und der Zufahrt zum Landratsamt bis voraussichtlich Ende Mai voll gesperrt. Die Zufahrt zu den anliegenden Häusern ist weiterhin gewährleistet. Die Ausfahrt vom Parkplatz des Landratsamts ist nur über die Julius-Bausch- Straße möglich. Auch Fahrradfahrer und Fußgänger werden umgeleitet.

Maßnahmen in Ebnat: In der Seestraße kommt es voraussichtlich bis Ende Mai für den Einbau von Stromversorgungsleitungen durch die Stadtwerke Aalen abschnittsweise zu Vollsperrungen. Die Zufahrten zu den Hauseingängen sind während der gesamten Bauzeit gewährleistet.

Die Häfnerstraße ist im Zeitraum vom 6. April bis voraussichtlich Juli 2021 wegen der Verlegung von Versorgungleitungen voll gesperrt.

Für den Bau der Nordumfahrung muss auf Höhe des Jugendzentrums der Krautgartenweg bis Ende Juli ebenfalls voll gesperrt werden. Eine Umleitungsbeschilderung wird aufgestellt.

Maßnahmen in Wasseralfingen: Auf Grund der Sanierungsarbeiten der Kocherbrücke und dem in diesem Zuge durchgeführten Bau eines Geh- und Radwegs ist die Stiewingstraße in der Abzweigung zur Willhelmstraße vom 26. April bis 30.Juni voll gesperrt und zwischen dem 30. Juni und 31. August halbseitig gesperrt. Die Zufahrt zu SHW ist durchgehend gewährleistet. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Maßnahmen in Oberalfingen: Im Zuge der Umgestaltung der Ahelfingerstraße ist der südliche Teil zwischen Hubertuskapelle und Hirtengasse voraussichtlich noch bis Ende Juni voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Busverbindung wird in dieser Zeit über die Straße „Im Letten“ geführt.

In der Nördlinger Straße auf Höhe des Gewerbegebiets Staudenfeld kommt es bis Ende Juli am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung B29 zu Behinderungen, da der Ausbau der neuen Abbiegespur in das Gewerbegebiet erfolgt. Im Zuge dieser Maßnahmen wird auch der Radweg von der Ahelfingerstraße bis Einfahrt Staudenfeld um einige Meter verlegt. Der Radverkehr wird über Oberalfingen umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Maßnahmen in Unterkochen: Im Zuge von Erneuerungen der Versorgungsleitungen im Kutschenweg ist dieser voraussichtlich bis 11. September teilweise für den Verkehr gesperrt. Mit zeitweisen Behinderungen für Fußgänger ist ebenfalls zu rechnen. Auch der Radverkehr wird in diesem Zuge über die Turn- und Festhalle umgeleitet.

Maßnahmen in Dewangen: Für den Einbau eines Gehwegs im Spitzwaldweg zwischen Kindergarten und der Einmündung Scheurenfeldstraße ist von Mitte April bis Mitte Mai mit Behinderungen für alle Verkehrsteilnehmner zu rechnen.