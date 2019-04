Alt werden geht jeden etwas an. Nicht nur Senioren selbst oder jene Generation, die privat wie beruflich in der Mitte des Lebens steht und – vielleicht sorgenvoll - in die Zukunft blickt. Nein: Älter wird jeder Mensch. Jeden Tag. Darum beleuchtet die Serie „Hier will ich alt werden“ breit gefächert Themen wie Altersvorsorge, Leben mit Pflegebedürftigen, barrierefreies Wohnen oder auch Erben und finanzielle Vorsorge für Sie in Ihrem Lebensumfeld vor Ort.

