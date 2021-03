Hier sind Gewerbeimmobilien zu finden

Die regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Landkreises Ravensburg, des Bodenseekreises und des Landkreises Sigmaringen betreiben daher das Immoportal Bodensee (www.immoportalbodensee.net). Damit sollen Gewerbetreibende in der Region bei der Suche nach Gewerbeimmobilien und -grundstücke unterstützt und Transparenz in diesem Markt geschaffen werden, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Dieser Service sei für Anbieter und Nachfrager kostenfrei und solle den Wirtschaftsstandort stärken. Gewerbeflächen seien demnach ein rares Gut. Es gebe vergleichsweise wenige kommerzielle Anlaufstellen, an die sich Anbieter und Suchende wenden könnten. Makler sowie Immobilien-Börsen seien in den meisten Fällen auf Wohnflächen spezialisiert. Denn der Markt für Gewerbeimmobilien sei kleiner, dafür aber wesentlich spezifischer.

Konflikt vieler Interessen

Die Anforderungen, die Gewerbeimmobilien erfüllen müssen, seien oftmals sehr speziell. Häufig ließen sie sich deshalb nicht so leicht vermitteln. Im Landkreis Ravensburg stünden Natur, Landwirtschaft, Wohnen und Gewerbe immer wieder in Konkurrenz zueinander. So erfolge die Expansion des einen häufig zu Lasten des anderen. „Einerseits sind wir ein wirtschaftsstarker Landkreis und am Erfolg der ansässigen Unternehmen hängen Existenzen“, wird Hans-Joachim Hölz, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg (WiR) zitiert. „Andererseits ist der Landkreis auch eine Tourismusregion und Naherholungsgebiet für mehr als 270 000 Menschen, für die die schöne Landschaft Lebensqualität bedeutet. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, mit den verfügbaren Flächen verantwortungsvoll und effizient umzugehen. Dabei hilft das Immoportal Bodensee. Es verschafft einen regionalen Marktüberblick und hilft, vorhandene Flächen und Immobilien gezielt an Gewerbetreibende zu vermitteln. Das entschärft die Lage ein Stück weit und hilft damit allen Interessensgruppen“, so Geschäftsführer Hölz weiter.

Das Immoportal Bodensee sei ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH, der Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg mbH und der Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft Landkreis Sigmaringen mbH. Gewerbeimmobilien in diesen drei Landkreisen können auf www.immoportal-bodensee.net eingestellt und vermittelt werden. Dies ist ein Service der ansässigen Wirtschaftsförderungen und Kommunen, weshalb keinerlei Gebühren für Verkäufer/Vermieter oder Käufer/Mieter anfallen.