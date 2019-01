Hier hat es noch viel Potenzial

Ihr erster regulärer Jahresempfang ist es gewesen, nachdem 2018 die Einsetzung als Bürgermeisterin im Fokus war. Elisabeth Kugel hat dabei kein einfaches Unterfangen in Angriff genommen – nämlich darzustellen, was Meckenbeuren markant, charmant, brillant macht. Das kann nur gelingen, wenn die emotionale Ebene hinzukommt – und so wurde es rund, zumal sich die Vorschusslorbeeren aus Bürgermund bewahrheiteten: „Reden kann sie.“

Im Mittelpunkt: die Potenziale, die jeder Einzelne wie auch eine Gemeinde hat und die es zur Entfaltung zu bringen gilt. Ein Weg dabei ist die Einbeziehung der Bürger, zugleich das Kernstück ihres Programms vor und nach der Wahl. Hier sieht Kugel sich und die Gemeinde auf gutem Weg, „auch wenn längst noch nicht alles rundläuft“, wie sie weiß.

Aufschlussreich ihr Verständnis von Bürgerbeteiligung – als „gelebte Demokratie auf Augenhöhe und eigentlich eine Selbstverständlichkeit“, ergänzt darum, dass diese Beteiligung „zielgerichtet und lösungsorientiert“ auf Sachfragen ausgerichtet sein soll.

Kaum größer vorstellbar ist da der Kontrapunkt, der mit der Nachricht zur B 30-neu einher geht, wie sie Kugel übermittelte. Das Bundesverkehrsministerium hat demnach seine Linienempfehlung veröffentlicht, mit dem Schluss, dass nur „die Ost-Variante zukunftsfähig und rechtlich machbar sein wird“.

Dem mag so sein, nur ist hier keine Augenhöhe, kein Mitnehmen der Bürger spürbar. Die warten im Detail weiter auf die Vorstellung der umweltschutzrechtlichen Erkenntnisse, um sich bewusst von jener Trasse zu verabschieden, die 20 Jahre lang favorisiert wurde.

Und das lässt sich, wenn es ein tragfähiger Weg sein soll, nicht per Diktum oder Mitteilung von oben lösen, sondern im Argument, im Austausch, in der Beteiligung. Nur dann wird sich derjenige ernst genommen fühlen, der künftig mit „Ost“ ungleich mehr Zeit auf der Straße verbringt als bei „West“.