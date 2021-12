Hier gibt’s Termine: Ailinger Ärzte haben hunderte Impfdosen übrig

Die Gemeinschaftspraxis Ailingen kann bis kurz vor Weihnachten noch jede Menge Impfungen anbieten. Die Corona-Schwerpunktpraxis hat in der Pandemie bereits mehr als 6000 Corona-Impfungen verabreicht.

Als kürzlich die Bestellungen für den Impfstoff von Biontech stärker reglementiert wurden, hat die Praxis kurz vorher noch eine ganze Menge des Impfstoffs bestellt, erklärt Dr. Johannes Martin.

„Deshalb haben wir jetzt noch relativ viel Biontech im Lager“, sagt der Arzt. Insgesamt stünden tausende Dosen verschiedener Hersteller zur Verfügung – 500 Dosen von Biontech drohen sogar am 20. Dezember abzulaufen. „Wenn es soweit käme, täte mir das in der Seele weh“, so Martin.

Deshalb will die Praxis so viele Impfungen wie möglich machen. „Wir schaffen 36 Impfungen pro Stunde“, sagt der Arzt. Wer einen Termin will, hat telefonisch kaum eine Chance, da bis zu 700 Menschen in der Stunde versuchen, anzurufen.

So funktioniert die Terminbuchung im Internet

Allerdings klappe die Terminbuchung online. Und so funktioniert’s: Auf www.gemeinschaftspraxis-ailingen.de/alt/eService.html den Reiter „Termine vereinbaren“ auswählen und den Anweisungen folgen.

Im Idealfall sollten Impfwillige schon im Vorfeld digital den Aufklärungsbogen zur Impfung ausfüllen – wie das funktioniert, wird im Zuge der Terminauswahl erklärt. „Wichtig ist außerdem, dass der Patient sein Impfbuch und die Versichertenkarte mitbringt“, so Johannes Martin.