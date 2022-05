Hier gibt’s das Neun-Euro-Ticket

Der Bundesrat hat am 20. Mai die Einführung des Neun-Euro-Tickets endgültig verabschiedet. Somit können alle Bus- und Bahnfahrenden in den Monaten Juni, Juli und August für je neun Euro deutschlandweit im Nahverkehr unterwegs sein. Das Neun-Euro-Ticket kann bereits seit Samstag, 21. Mai, im SWU Kunden-Center Traffiti in der Neuen Straße 79 in Ulm erworben werden. Ab Dienstag, 24. Mai, ziehen dann auch die Fahrscheinautomaten und Vorverkaufsstellen der SWU-Verkehr in Ulm/Neu-Ulm nach. Ab Mittwoch, 25. Mai, ist der Verkauf bei vielen Regionalbusfahrern sowie den Fahrern und im Kunden-Center der Stadtwerke Biberach SWBC möglich. Über die DING-App wird das Neun-Euro-Ticket Ende Mai verfügbar sein.

Das Neun-Euro-Ticket ist eine Monatskarte, die für die Monate Juni, Juli und August 2022 angeboten wird. Sie gilt immer für einen ganzen Kalendermonat. Der Einstieg beziehungsweise Kauf ist in diesen drei Monaten jederzeit möglich. Der Fahrschein ist nicht übertragbar und vom Umtausch und der Rücknahme ausgeschlossen.

In den Monaten Juni, Juli und August können auch Inhaber von Jahreskarten für nur neun Euro pro Monat fahren und mit ihrer Fahrkarte deutschlandweit den Nahverkehr nutzen. Ihnen wird in diesen Monaten automatisch nur der Preis von neun Euro abgebucht. Bei jährlicher Zahlweise wird der entsprechende Betrag erstattet.

Schülerinnen und Schüler, die eine Schülermonatskarte über die Schule beziehen, profitieren ebenfalls vom Neun-Euro-Ticket und können mit ihrer Fahrkarte deutschlandweit den Nahverkehr nutzen. Bei ihnen wird in den Monaten Juni und Juli der monatliche Abbuchungsbetrag automatisch auf neun Euro reduziert. Sie müssen nichts weiter tun. Schülerinnen und Schüler haben für den Monat August die Möglichkeit, ein Neun-Euro-Ticket zu erwerben.

Studierende profitieren ebenso von der Aktion und können in den Monaten Juni, Juli und August deutschlandweit mit ihrem Semesterticket im Nahverkehr unterwegs sein. Für diese drei Monate wird für eine anteilige Erstattung des Preises für das Semesterticket/Anschluss-Semesterticket gesorgt