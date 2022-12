Hier gibt es Weihnachtsmärkte in der Region

Zu Weihnachten gehören Glühwein und Punsch, und die schmecken am besten auf dem Weihnachtsmarkt. Viele Städte und Gemeinden im Kreis Tuttlingen haben ihre Märkte schon gefeiert. Nach dem dritten Advent gibt es aber noch einige Weihnachtsmärkte, zum Beispiel hier:

Tuttlingen: In der Kreisstadt gibt es mit dem Adventstreff auf dem Marktplatz eine abgespeckte Version, aber keine Sorge, Glühwein und Wurst sind auch dort zu finden. Jeweils von 11 bis 20 Uhr ist der Adventstreff, organisiert vom Tuttlinger Gewerbe- und Handelsverein ProTUT, geöffnet. Bis Freitag, 23. Dezember, wird an mehreren Ständen bewirtet. Auch eine Bühne für verschiedene Vorführungen ist aufgebaut, dort treten Musik-Ensembles, Kindergarten- und Schulgruppen auf. Für Tuttlinger Vereine ist ein Extra-Stand dabei, bei dem zugunsten der Vereinskasse bewirtet oder etwas verkauft werden kann.

Villingen: Beim Weihnachtsmarkt auf dem Villinger Münsterplatz gibt es bis Sonntag, 18. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr, allerlei Weihnachtliches zu entdecken und jede Menge Unterhaltung. Unter dem Zeltbereich, zwischen Rathaus und dem Münster, wird während des Marktes ein Rahmenprogramm geboten. Eine musikalische Besonderheit erwartet die Weihnachtsmarktbesucher am Mittwoch, 14. Dezember. Ab 18 Uhr spielt das Juniororchester der Stadtharmonie Villingen. Auch am Freitagabend gibt es Unterhaltung von der Stadtmusik Villingen. Am Samstag, 17. Dezember, wird ab 14 Uhr eine Stadtführung ab dem Franziskander-Kulturzentrum angeboten. Den Abschluss des vielseitigen Weihnachtsmarkts-Programms bildet am Sonntag, 18. Dezember, der Chor Via Voce aus Rottweil mit seinem Auftritt ab 15.30 Uhr.

Konstanz: Über die Region hinaus lockt der Weihnachtsmarkt Konstanz. Noch bis 22. Dezember gibt es den Weihnachtszauber direkt am Bodensee zu entdecken – für Weihnachtsfeiern, entspannte Spaziergänge oder als Flaniermeile für die gesamte Familie. Geöffnet sind die Stände der Händler von 11 bis 20 Uhr (am Wochenende bis 21.30 Uhr), die der Wirte und Gastronomen täglich bis 21.30 Uhr. Das Programm gibt es unter www.weihnachtsmarkt-am-see.de

Überlingen: Beim Überlinger Weihnachtsmarkt auf der Hofstatt herrscht noch bis 18. Dezember eine beschauliche vorweihnachtliche Stimmung. Kunsthandwerker und Händler aus der Bodenseeregion breiten täglich von 11 bis 20 Uhr in weihnachtlich geschmückten Hütten ihre Waren und Leckereien aus. Düfte von Glühwein und Punsch, Zimt, Mandeln und Tannen liegt in der Luft. Ein kleines, feines Rahmenprogramm für Jung und Alt rundet den Weihnachtsmarktbesuch ab. In diesem Jahr gibt es erstmalig ein Weihnachtspostamt auf dem Weihnachtsmarkt. Dazu lockt die Schlittschuhbahn „ÜB on Ice“ am Landungsplatz und das Winter-Open-Air-Kino im Museumsgarten.