Hier gibt es das 9-Euro-Ticket im Bodo-Gebiet

Im Bodo-Verkehrsverbund beginnt am Samstag, 21. Mai, der Vorverkauf des 9-Euro-Tickets. Zunächst gibt es das Spezialangebot ausschließlich online, kurz darauf auch in Bussen, an Fahrscheinautomaten sowie im persönlichen Verkauf.

Einen deutschlandweit einheitlichen Verkaufsbeginn gibt es laut Bodo-Pressemitteilung nicht. Die Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen seien lediglich verpflichtet, das 9-Euro-Ticket ab dem ersten Tag, an dem es genutzt werden kann, anzubieten – also ab dem 1. Juni.

Der Bodo-Verkehrsverbund startet mit dem Verkauf unter www.bodo-ticket.de. Ab Montag, 23. Mai, gibt es das Ticket auch in den Bussen im Bodo-Gebiet. Am 1. Juni folgen schließlich die App „DB-Navigator“, Handyticket-Deutschland, www.bahn.de sowie die Fahrkartenautomaten der Bahnstationen. Mit persönlicher Beratung ist das 9-Euro-Ticket – ebenfalls ab 1. Juni – in den Mobilitätszentralen und DB-Reisezentren erhältlich.

Inhaber von Bodo-Zeitkarten müssen kein 9-Euro-Ticket kaufen. Zeitkarten werden während des Aktionszeitraums automatisch dem 9-Euro-Ticket gleichgestellt.