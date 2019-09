Heute Abend gibt’s Schlangenroulade

Fernreisen können einen ganz schön verändern. Etwa, was die Essgewohnheiten angeht. Nach der ersten China-Reise kann man vor Freunden prächtig angeben, wenn man im China-Restaurant die Kunst des Stäbchenessens in Perfektion demonstriert. Nach der zweiten China-Reise führt man schon kleine Kunststückchen vor wie Erbsen mit verbundenen Augen mittels Stäbchen zum Munde balancieren. Und nach der dritten Tour nach Fernost erntet man bewundernd-irritierte Blicke der Begleitung, wenn man den entschuldigend-verneinenden Blick der Kellnerin auf die Bestellung „ein Glas Schlangen-Schnaps“ weltmännisch mit „ich dachte, das wäre ein gutes China-Restaurant“ abtut.

Apropos Schlangen. Nachdem man jene länglichen Tierchen in Asien gekostet hat und nun weiß, dass sie vorzüglich munden, sieht man das Getier mit ganz anderen Augen. Beim neulichen Fototermin im Zirkus spürten wir ein leichtes Kitzeln am Gaumen und zunehmendes Hungergefühl, als sich der Zirkusdirektor eine Tigerpython um den Hals wand. Die würde scheibchenweise doch glatt drei Wochen ein gutes Abendessen abgeben, und in der Tiefkühltruhe wäre auch noch Platz. Und vor unseren Freunden könnten wir wieder glänzen, wenn wir als Hauptgang Schlangenroulade reichen würden. (hoc)