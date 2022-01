„Heusteigbuche“ steht in der Liste der Naturdenkmale

Nur wenige hundert Meter nordwestlich der Ortschaft steht oberhalb des Heusteigs eine uralte Buche, die in der Liste der Naturdenkmale der Gemeinde als „Heusteigbuche“ eingetragen ist und unter besonderem Schutz steht.

Sie ist mit Sicherheit der bekannteste Baum auf der Harthauser Gemarkung und wird von den Einheimischen eigentlich nur in der Verkleinerungsform liebevoll als „Büchele“ bezeichnet. Das passt eigentlich gar nicht, zumal die Buche in Wirklichkeit ein Riese ist, der mit seinem gigantischen Kronendach die Hälfte der Wiese und den vorbeiführenden Weg in Richtung Bitz überragt.

In früherer Zeit bot der markante Baum Schutz für die Weidetiere bei Unwettern oder auch Schatten in der Mittagshitze. Nicht sehr viele dieser sogenannten Weidebuchen haben die Stürme der Zeiten überlebt und auch das Büchele befindet sich nicht mehr in bester Verfassung. So mussten aus Sicherheitsgründen nach dem Bruch eines Hauptastes vor gut zehn Jahren in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Förster Baumkletterer ans Werk und etliche der noch vorhandenen Äste wurden bei dieser Aktion mit dicken Drahtseilen gesichert.

Während im Sommer die Masse der Blätter das Innere der Baumkrone verhüllt, kann man jetzt im Winter über dem recht kurzen und knorrigen Stamm die Struktur der mächtigen Baumkrone erkennen.

So bleibt das „Büchele“ auch jetzt im Winter nicht lange allein und nahezu täglich kommen Spaziergänger bei ihrem Gang durch die schneebedeckte Winterlandschaft um Harthausen am „Büchele“ vorbei.