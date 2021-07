Heuss-Preis geht an Geschichte-Ass Jule Frank

Aalen (an) - Für ihre herausragenden Leistungen im Fach Geschichte ist die Abiturientin Jule Frank vom Aalener Theodor-Heuss-Gymnasium mit dem Theodor-Heuss-Schülerpreis ausgezeichnet worden. Der Schülerpreis wurde zum zwölften Mal von der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart verliehen. In diesem Jahr wurden 22 Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof in Stuttgart statt. Die Urkunden übergab Thomas Hertfelder, Geschäftsführer der Stiftung. „Ich habe mich sehr über den Preis gefreut, es war eine große Ehre für mich. An Geschichte hat mich immer begeistert, was man daraus lernen kann für die Gegenwart, um die Zukunft zu gestalten“, sagte Jule Frank.