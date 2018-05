„Heuberger“ startet feuchtfröhlich

Zum Auftakt des „Heubergers“ hat Bürgermeister Josef Bär am Freitagabend bei seinem fünften und letzten Fassanstich zu diesem Turnier eine sichere Hand bewiesen. Unter den gestrengen Augen von Justizminister Guido Wolf, Landrat Stefan Bär, der Sportkreisvorsitzenden Margarete Lehmann und dem Vorsitzenden des SV Egesheim, Edgar Sauter, traf der Bürgermeister perfekt den Bierhahn, so dass der edle Gerstensaft in die Gläser quellen konnte. Die Bubsheimer Seniorenkapelle hub zum Prosit an und somit konnte das traditionelle Turnier seinen weiteren Verlauf nehmen, zu dem nach Defender und The Woodpeckers am Freitagabend am Samstag „Papis Pumpels“ und am Sonntag die „Filiale Süd“ für entsprechende Festzeltstimmung sorgen werden.