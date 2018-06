Hessen-FDP stärkt Rösler den Rücken

Wiesbaden (dpa) - Die hessische FDP ist gegen eine neue Personaldebatte über den Bundesvorsitzenden Philipp Rösler. Die FDP sei mit Rösler an der Spitze wieder im Aufwind. Das wolle die Partei in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen mit entsprechenden Wahlergebnissen dokumentieren, sagte der hessische Landesvorsitzende Jörg-Uwe Hahn. Alle Liberalen müssten jetzt solidarisch zusammen kämpfen. Die „Süddeutsche Zeitung“ und der „Spiegel“ hatten berichtet, wegen der andauernden Erfolglosigkeit der Partei wollten FDP-Politiker Rösler noch in diesem Jahr aus dem Amt drängen.